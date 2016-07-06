Başbakan Yardımcısı Canikli: Giresun'da saldırı olmadı; helikopter hava şartları nedeniyle düştü

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli Giresun'da 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi sonrası yaptığı açıklamada "15 kişiyi taşıyan helikopterimiz hava şartları nedeniyle özellikle yoğun sis nedeniyle ki halen devam ediyor düşmüştür ve 7 kişi hayatını kaybetmiş, şehit olmuştur. 8 yaralımız var. Kazanın nedeni tamamen olumsuz hava şartlarıdır. Dışarıdan müdahale veya buna benzer gibi bir düşme sebebi söz konusu değil" dedi.

Giresun'da 7 kişinin öldüğü helikopter düştü mü, düşürüldü mü?

TSK: Düşme sebebi tespit edilemedi

TSK, helikopterin düşme sebebinin tespit edilemediğini belirtmişti. TSK'dan yapılan açıklamada "Bir adet Sikorsky helikopteri, Giresun-Alucra ilçesi Tohumluk Köyü mülki sınırları içerisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle düşmüştür" ifadeleri yer almıştı.

Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu



Helikopterde bulunanlardan İl Jandarma Komutan vekili Yarbay Sadettin Şahin ve eşi Nihal Şahin, helikopter pilotu yüzbaşı Hilmi Özer, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru’nun eşi Nuran Doğru ve kızı Berrin Doğru, Kurmay Başkanı BinbaşıÜnal Bayhan’ın eşi Didem Bayhan ve Ast. Uzman çavuş Adem Kara’nın eşi Sema Kara hayatını kaybetti.