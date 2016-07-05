Görgü tanığı Giresun’da helikopterin düşmesini anlattı: İkiye ayrılarak yere çakıldı

Giresun'un Alucra ilçesi Tohumluk Yaylası'na içinde 15 kişinin bulunduğu Sikorsky S-70 tipi bir askeri helikopterin düşmesinden sonra olayın meydana geldiği bölgeye yakın yerde bulunan Gültekin Karaca, o anları anlattı. Karaca, “Hava sisliydi. Helikopter ikiye ayrılarak yere çakıldı” dedi.

Giresun'da 7 kişinin öldüğü helikopter düştü mü, düşürüldü mü?

Posta'nın haberine göre NTV’ye bağlanarak o anları anlatan Karaca’nın sözleri şöyle:

“Şu an da olay yerinden ayrıldım. Hava sisliydi. Helikopter ikiye ayrılarak yere çakıldı. 5 dk sonra olay yerine ulaştık. İlk müdahaleyi yaklaşık 20 kişi intikal ettik. Hemen 112 ve 155 yetkililerini aradık. Araçla ulaşmamız mümkün değildi bir şekilde ulaştık. Helikoperin parçalarıyla yaralıları yola çıkardık. 9 yaralıyı taşıdık. Olay yerinde yaralı kalmadı. Ölenleri indirdik daha sonra yetkililer gelince biz ayrıldık.”



Tohumluk Köyü Muhtarı: Sis yoktu



CNN Türk’e bağlanan Tohumluk Köyü Muhtarı Sinan Ukuş, helikopterin düştüğü sırada sis olmadığını söyledi ve “Sis yoktu. Helikopter bizim köyden çok alçak geçti. Yazılarını bile okuyanlar. Helikopter geçtikten 5 dakika sonra düştü haberi geldi. Helikopter tamamen parçalanmıştı” diye konuştu.

Başbakan Yıldırım: Terör saldırısı bilgisi yok

Başbakan Binali Yıldırım, Giresun'un Alucra ilçesinde içinde Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru'nun da bulunduğu helikopterin düşmesiyle ilgili bilgi verdi. Yıldırım, kazanın hava şartlarından kaynaklandığını ve terör saldırısı olmadığını belirtirken, kazada şehitlerin olduğunu belirtti.

Başbakan Yıldırım, Tuğgeneral Doğru'nun kazadan yaralı kurtulduğunu belirtti.

Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Erişimde sorun var. Civardaki köylüler ciddi katkı sağlıyorlar. Ambulans gidebildiği yere kadar gidiyor. Şehitlerimiz var, yaralılar da var. Ziyaret dönüşünde oluyor. Görüşle ilgili problem olduğu yönünde bilgiler var. Dolayısıyla enkaz çalışmaları yaralılar ölüler alındıktan sonra kazanın sebebi çaplıca araştırılacak. Yaralılar hastaneye götürülüyor. Hastaneye gelen bilgiler çelişkili, 5 veya daha fazla olabilir. Terör saldırısı bilgisi gözükmüyor. Hava şartları kaynaklı bir kaza olduğu anlaşılıyor. Genelkurmay Başkanı ile görüştüm. Vali ve Başbakan Yardımcısı Canikli olay yerindeler. Bilgiler bunlar. Başımız sağolsun. Tuğgeneralin yaralı olduğu yönünde bilgiler var."