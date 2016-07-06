Giresun şehitleri memleketlerine uğurlandı

Giresun'da Alucra İlçesi'nde, dün bölgedeki karakollara bayramlaşma ziyareti sonrası dönüşe geçtikten sonra düşen askeri helikopterde şehit olan asker ve yakınlarının cenazelerinin Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Şehit cenazeleri için Ordu-Giresun Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Askeri uçağa bindirilen cenazeler memleketlerine uğurlandı.

Helikopterin içinde, bölgedeki karakollara bayramlaşmaya giden 8 asker, 4 asker eşi, 3 çocuk bulunurken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yaptığı açıklamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, düşme sebebinin henüz tespit edilemediğini belirtti. TSK, Sikorsky S-70 tipi olduğu öğrenilen helikopterin düşmesiyle ilgili bilgilerin kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Fatih Turan'ın haberine göre, Alucra'da, Tohumluk Yaylası'na dün akşam saatlerinde düşen askeri helikopterde şehit olan İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Sadettin Şahin ve eşi Nihal Şahin, helikopter pilotu Yarbay Hilmi Özer, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru'nun eşi Nuran ve kızı Berrin Doğru, Kurmay Başkanı Albay Ünal Bayhan'ın eşi Didem Bayhan ve Uzman Çavuş Adem Kara'nın eşi Semra Kara’nın cenazeleri, Trabzon Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri sonrası gasilhaneye getirildi.

Bahçecik Mahallesi Belde Cami’ndeki işlemlerin tamamlanması sonrasında Türk bayraklarına sarılan cenazeler jandarma ve polis eskortluğundaki iki ayrı araçla Giresun'a gönderildi. Ordu - Giresun Havalimanı'nda düzenlenecek tören sonrasında şehit cenazeleri memleketlerine gönderildi.