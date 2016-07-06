"Giresun'da düşen helikopterin pilotu, ölmeden önce kuleden helallik istedi"

Giresun'un Alucra ilçesinde düşen askeri helikopterin pilotu Yarbay Hilmi Özer'in, kuleye arıza bildirimi yaptığı ve düşüş sonrası patlamayı önlemek için yakıt boşalttığı öğrenildi. Bölgedeki askeri kaynaklar, kurtarma planı için bilgiler gönderen pilotun 'helallik' istediğini öne sürdü.

Giresun'un Alucra ilçesinde askeri helikopter düştü. Helikopterin içinde, bölgedeki karakollara bayramlaşmaya giden 8 asker, 4 asker eşi, 3 çocuk bulunurken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yaptığı açıklamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, düşme sebebinin henüz tespit edilemediğini belirtti. TSK, Sikorsky S- 70 tipi olduğu öğrenilen helikopterin düşmesiyle ilgili bilgilerin kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

Cumhuriyet'in bölgedeki askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, pilot düşmeden kuleye arıza bildirimi yaptı. Kurtarma planı için bilgiler gönderen pilot ‘Helallik’ istedi. Yere çarpma sırasında patlama olmaması için yakıt tahliyesi gerçekleştirdi. Olabildiğince yumuşak iniş yapmak için havacılık tabirinde “Ağaçları hamak olarak kullanmak” yolunu seçti. Askeri kaynaklar, bu yöntemin şehit sayısının daha fazla artmasını önlediğine dikkat çekti. Olaydan sonra Erzincan ve Malatya’dan 2 helikopter ve bir insansız hava aracı bölgeye gönderildi. 14 kişilik ekip bugün bölgede inceleme yapacak. Ekibin ön raporları bir ay içerisinde, kesin raporu 3 ay içerisinde hazırlamaları bekleniyor.