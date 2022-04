Maç sonucu | Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, baskılı oyununu gole çevirmeyi başaramadı.

Müsabakanın 17. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan Fenerbahçe, 22. dakikada Anthony Nwakaeme'nin golüyle geriye düştü ve ilk yarı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda duran toplardan pozisyon arayan sarı-lacivertli ekip, 71. dakikada Miha Zajc'ın kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı.

Kalan bölümde başka gol olmazken, Fenerbahçe 10 kişi kaldığı ve 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu müsabaka öncesi ligde sırasıyla Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa müsabakalarını kazanan Fenerbahçe, yaşadığı beraberlikle üst üste 4. galibiyetini almayı başaramadı.

Daha önce ligde sadece 3 maçlık galibiyet serileri yakalayabilen Fenerbahçe, sezonun ilk 3 maçının ardından aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda bir kez daha tekrarlamıştı.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 28 hafta sonunda puanını 47'ye yükseltti.

Trabzonspor'a karşı yenilmezlik serisi 25 maça çıktı

Fenerbahçe'nin ligde Trabzonspor'a karşı evindeki yenilmezlik serisi 25 maça çıktı.

Sarı-lacivertliler, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 25 lig maçında 13 kez galip gelirken, 12. beraberliğini yaşadı.

Kırmızı kart, VAR'la geldi

Fenerbahçe, 17. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrasında 10 kişi kaldı.

İrfan Can Kahveci ile Trabzonsporlu Emmanouil Siopis arasında 14. dakikada yaşanan bir ikili mücadelede oyun durduktan sonra VAR hakemi Mete Kalkavan, hakem Zorbay Küçük'ü pozisyonu izlemesi için uyardı.

Pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Zorbay Küçük, 17. dakikada İrfan Can Kahveci'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Hakem Zorbay Küçük'e tribünlerden tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.

Müsabakanın 17. dakikasında İrfan Can'ın oyundan atılmasının ardından hakem kararlarını beğenmeyen sarı-lacivertli taraftarlar, hakem Zorbay Küçük aleyhine tezahüratlar yaptı.

Mesut 8 maç sonra

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, 8 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Yaşadığı hastalık ve sakatlıklar sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 85. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil oldu.

Ligde son olarak 10 Ocak'ta Altay ile oynanan müsabakada forma giyen Mesut, 5 lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Avrupa kupası maçını kaçırmıştı.

Bakasetas'a yabancı madde isabet etti

Karşılaşmada bordo-mavili oyuncu Bakasetas'a tribünlerden atılan bir yabancı madde isabet etti.

Yunan oyuncu, 74. dakikada korner kullanmaya giderken, tribünlerden birçok yabancı madde atıldı.

Bu sırada bir maddenin isabet ettiği oyuncu, uzun süre yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, pozisyonun ardından taraftarlarını sakinleştirdi ve korner kullanılarak oyun devam etti.

Stat: Ülker Hakemler: Zorbay Küçük, Bahattin Duran, Deniz Caner Özaral Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Crespo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 85 Mesut Özil), Zajc (Dk. 90+2 Ozan Tufan), İrfan Can Kahveci, Rossi (Dk. 65 Pelkas), Serdar Dursun (Dk. 65 Berisha) Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Ahmetcan Kaplan, Denswil, Puchacz, Siopis (Dk. 87 Berat Özdemir), Visca, Bakasetas (Dk. 87 Koita), Abdülkadir Ömür, Nwakaeme (Dk. 87 Kouassi), Cornelius (Dk. 65 Djaniny) Goller: Dk. 22 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 71 Zajc (Fenerbahçe) Kırmızı kart: Dk. 17 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 28 Visca (Trabzonspor), Dk. 65 Crespo, Dk. 80 Berisha (Fenerbahçe)

Maçtan önemli anlar

17. dakikada Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. 14. dakikada Trabzonspor ceza sahasının biraz önünde İrfan Can ile girdiği ikili mücadelenin ardından Siopis yerden kalkamadı. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, VAR hakeminin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında yer alan ekrandan izledi. Hakem Küçük, İrfan Can Kahveci'yi kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

22. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwakaeme'nin pasıyla soldan son çizgiye inen Abdülkadir Ömür, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Zajc'a çarpan top ceza sahasında Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nijeryalı oyuncunun uzak köşeye bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

35. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Crespo'nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortasında arka direkte Szalai'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Atağın devamında altıpasta topu önünde bulan Serdar Dursun'un şutunda Ahmetcan Kaplan meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkardı. Son olarak altıpasın içinde Rossi'ye çarpan top auta çıktı.

42. dakikada Zajc'ın cepheden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 1-0 önde tamamladı.

71. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, Zajc'ın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

84. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Visca'nın sağdan ortasında Serdar Aziz'in yatarak uzaklaştırmaya çalıştığı top, Djaniny'nin önünde kaldı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı altıpasın solunda müsait durumda bulunan Nwakaeme'ye aktardı. Nijeryalı futbolcunun çıkardığı şutta meşin yuvarlak yan direkten döndü.

90+2. dakikada Djaniny'nin pasında topla buluşan ve sağ çaprazdan hızla ceza sahasına giren Visca'nın uzak direğe doğru yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.