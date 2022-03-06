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Spor

Devre arasında Fenerbahçe taraftarından Zorbay Küçük'e saldırı girişimi

06 Mart 2022 20:05

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında ilk yarının bitiş düdüğüyle sahaya taraftar girdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, 17. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesinin ardından hakem Zorbay Küçük'e büyük tepki gösterdi.

İlk yarının sona ermesinin hemen ardından tribünlerden sahaya inen bir Fenerbahçe taraftarı, hakem Küçük'ün üzerine koştu. İlk olarak araya giren kaleci Altay Bayındır, taraftarın Zorbay Küçük'e saldırmasına engel oldu. Daha sonra güvenlik güçleri, taraftarı saha dışına çıkardı.

Emniyet güçleri, yaşanan gerginliğin ardından saha çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Sarı-lacivertli futbolcular da hakem Küçük'e soyunma odasına girerken uzun süre itirazda bulundu.

 
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