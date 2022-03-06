İrfan Can Kahveci paylaşım yaptı, Fenerbahçe destek çıktı

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından 'adalet' vurgusu yaptı.

Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe rakibiyle 1-1 berabere kalırken mücadelenin ilk dakikalarında gelen kırmızı kart gecenin gündemine oturdu.

Karşılaşmanın 18. dakikasında İrfan Can Kahveci, Siopis'e yaptığı sert müdahalenin ardından VAR kontrolüyle kırmızı kart gördü.

Sarı-lacivertli ekip maçta uzun süre 10 kişi mücadele ederken İrfan Can Kahveci, Twitter hesabından geçmişte paylaştığı bir gönderiyi alıntılayarak yeniden paylaştı. İrfan Can'ın paylaşımında, "Tek ihtiyacımız olan şey ADALET!" ifadeleri yer alıyordu.

Ardından Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı da İrfan Can Kahveci'nin bu gönderisini alıntılayarak, "TEK İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY ADALET!" ifadelerine yer verdi.

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