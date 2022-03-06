Fenerbahçe tribünlerinde öfke seli; TFF ve hükûmete protesto

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Müsabakanın 17. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan Fenerbahçe'de taraftarlar kırmızı kart kararına ve hakem yönetimine tepki gösterdi. Kadıköy'de tribünler Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) protesto ederken, Trabzonspor'un hükûmet tarafından kollandığını ifade eden tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem Zorbay Küçük'ün kararları tepki çekti. Maçın devre arasında sahaya atlayan bir taraftar, hakem Zorbay Küçük'ü hedef aldı. Fenerbahçeli futbolcuların dikkati, hakem Zorbay Küçük'e saldırının büyümesini engelledi. Müsabakada hakem yönetimine tepki gösteren taraftarlar TFF'yi protesto etti.

Taraftar sahaya girdi, Zorbay Küçük'e saldırmaya çalıştı

Karşılaşmanın 17. dakikasında İrfan Can Kahveci’nin Siopis’e faulü sonrası pozisyonu VAR’dan izleyen Zorbay Küçük, sarı lacivertli oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Bu dakikadan itibaren Fenerbahçe taraftarı ve hakem Zorbay Küçük arasındaki gerginlik arttı. Maçın ilk yarısını bitiren Zorbay Küçük, sahaya giren bir Fenerbahçe taraftarının saldırısına uğradı.

Bakasetas'a yabancı madde yağdı

İlk yarının son düdüğüyle sahaya giren bir taraftar, hakem Zorbay Küçük’e saldırmak istedi. İkinci yarının başında ise, Trabzonspor’un yıldız ismi Anastasios Bakasetas sahaya atılan yabancı maddelerin hedefi oldu.

Korneri kullanmak için Fenerbahçe kalesini sol taraftan gören noktada hazırlanan Bakasetas, Fenerbahçeli taraftarların saha içine attığı su şişelerinden nasibini aldı. Kendisini yere bırakan Yunan futbolcu acı içinde kalırken, Fenerbahçeli futbolcular olay yerine giderek taraftarı sakinleştirmeye çalıştı.

Ciddi bir durumu bulunmayan Bakasetas, taraftarın sakinleşmesinin ardından köşe vuruşunu kullandı.