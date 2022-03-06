Fenerbahçe'den Trabzonspor maçının devre arasında hakem açıklaması

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşma, bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken, sarı-lacivertlilerden hakeme tepki geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık! Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü" ifadeleri yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, mücadelenin 17. dakikasında yapılan VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Trabzonspor bu kırmızı karttan 5 dakika sonra Nwakaeme'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla sona erdi.

İlk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Fenerbahçe, maçın hakemi Zorbay Küçük ve hakem atamalarına 'yardım ettiği' iddia edilen bir TFF Yönetim Kurulu üyesine tepki gösterdi.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada ''Gece yarısı atana hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık! Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü. TFF Yönetim Kurulu üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er yada geç hesap verecektir.'' denildi.