Abdullah Avcı: Galibiyeti kaçıran taraf olduk

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe deplasmanında sergiledikleri futboldan memnun olduğunu dile getirerek galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirtti.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan lider Trabzonspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından beIN Sports'a verdiği demeçte kaybetmeyi hiç düşünmediklerini söyledi ve Trabzonsporluların yarın mutlu uyanacağını ifade etti. Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstediğimizi zaman zaman yansıttık, zaman zaman yansıtamadık"

"İstediğimiz oyunu zaman zaman yansıttık, zaman zaman yansıtamadık. Bir eksikli oyunlar zordur. Atmosfer çok güzeldi. Ben her zaman derim, rakibe saygı, taraftara saygı, hakeme saygı... İlk yarı golü de bulduk, goller de kaçırdık. Oyunun başında kazanmak için geldiğimiz bir kadroyduk. Bizim bütün amacımız şampiyon gibi oynamak. Oyun içinde de bu tür hamleler yaptık. Rakibin duran toptan attığı bir gol var. Daha sonra rakibe pek bir şey vermedik, sonra gol aradık ama olmadı."

"Kaybetmek hiç aklıma gelmedi"

Öğrencilerini de genel sezon performansı da öven Abdullah Avcı, "10 hafta kaldı, Konyaspor 'dan 15 puan, Fenerbahçe'den 20 puan öndeyiz. 'İyi ki Trabzonspor var' dedirtmek istiyoruz. Hiç kaybetmek aklıma gelmedi. Taraftar her türlü mutlu uyanacaktı. Bizim kredimiz çok fazla. Ligin önemli takımlarından birine karşı, deplasmanda galibiyeti kaçıran taraf olduk. Çocuklar harika işler yapıyor ve bu sene iyi ki Trabzonspor var dedirtiyorlar. Bu, beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.