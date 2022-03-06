İsmail Kartal'dan hakeme tepki: Ne tesadüf ki ilk maçta da erken kırmızı kart çıkmıştı

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 1-1 berabere biten Trabzonspor karşılaşmasının ardından hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.

Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamalarından satır başları:

"Stadı dolduran büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Oyuncularımın Fenerbahçe karakterini sahaya koyacaklarını söylemiştim. Bugün de böyle oldu. Onlar varsa, biz varız. Muhteşem taraftarımızla 1 kişi eksik olmamıza rağmen maçı kazanmak için her şeyini veren oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bizi destekleyen taraftarımıza da teşekkürler. Geldiğimden beri oyuncularıma hep onları anlattım. 10 kişi, geriye düştük ama kazanmak için oynadık. Ortaya koyduğumuz oyunla eksik olmamıza rağmen başa baş bir mücadele ettik. Bu alınan 1 puan çok önemli ve kıymetli. Ortaya konan futbolu taraftarımıza armağan ediyorum."

11-11 oynasaydık, bu inancımız ve hırsımızla maçın en büyük favorisinin bizim olacağımızı düşünüyorum. 10 kişi kalana kadar bütün planlarım tutmuştu. Kırmızı karttan sonra da oyuncularım mücadelesini ve planı sürdürdüler. Ne tesadüf ki ilk maçta da erken kırmızı kart çıkmıştı. İnanamıyorum. Bu kadar kolay mı? Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum."