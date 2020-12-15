Emrah Cilasun'dan, "İsterse bana kadın düşmanı desin, öperim" diyen Muzaffer Oruçoğlu'na: Hangi tarafa su taşıdığının farkında değil

68 kuşağının tanınan yazarlarından Muzaffer Oruçoğlu’nun ‘me too’ hareketini yorumlarken söylediği “Oruçoğlu kadın düşmanıdır diyen kadını fırsat bulursam dudağından ya da başka yerinden öperim” sözleri büyük tepki topladı. Oruçoğlu’nun eski yoldaşı yazar Emrah Cilasun, “Oruçoğlu burada hangi tarafa su taşıdığının farkında değil. Ben 68’den geldim, diyen adamların kadınlara böyle iğrenç şeyler söylemesi kabul edilemez” dedi.

Hasan Ali Toptaş’la ilgili taciz ifşaları tartışılmaya devam ediyor. Hürriyet’ten Ece Çelik imzalı habere göre, kimi isimler yazarın yayıneviyle ilişkisi kesilmesine ve verilen ödüllerin geri alınmasına karşı çıktı. Bu isimlerden biri de 68 kuşağı önderlerinden yazar, şair ve ressam Muzaffer Oruçoğlu. Oruçoğlu, “Hasan Ali Toptaş’a karşı tam bir linç kampanyası yürütülüyor. Eleştirilmeli ama işi bu noktaya vardırılmamalıdır. İçtenlikle özür dilemiştir. Masum insan yoktur” dedi. Yazar Gün Zileli de “Katılıyorum” sözleriyle Oruçoğlu’na destek verdi.

Oruçoğlu’ndan tepki çeken sözler: Öperim, hayatım onları öpmeyle geçti

Önceki gün Youtube üzerinden yayın yapan Komün TV’ye konuşan Oruçoğlu, “Oruçoğlu kadın düşmanıdır, diyen kadını sevgiyle kucaklarım, fırsat bulursam dudağından ya da başka yerinden de öperim” sözlerini kullandı.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu sözlerin arından “Öpmeme kızmayın. Mücadele için ayağa kalkan, dik duran, ışığa ve kitaba aşık her kadını öperim. Yanaktan, alından, dudaktan, benim için hiç fark etmiyor. Zaaf ve hataları ne olursa olsun, isterse bana kadın düşmanı desin. Öperim. Hayatım onları öpmeyle geçti” dedi.

Sosyal medyada tepki yağdı

Twitter kullanıcıları bu skandal sözlere “Kendisine karşıt olan yanı rızası olmayan her kadını öpebileceğini sanıyor hâlâ, Allah’ım sen aklıma sahip çık” gibi binlerce yorum yaptı.

Emrah Cilasun: Yıllar içerisinde tüm gelenek, erkek egemen fikirlerle donandı

Cilasun şunları söyledi:

“Ben Marksist bir insanım. Muzaffer Oruçoğlu ile aynı gelenekten yani İbrahim Kaypakkaya geleneğinden geliyorum. Oruçoğlu aynı zamanda anne ve babamın arkadaşıydı. Rahmetli babam, Oruçoğlu’na, ‘Ahmet Altan şehirlilerin erotik yazarı oldu sen de köylülerin erotik yazarı oldun’ derdi.

“Kadınlara karşı birlik oldular; Oruçoğlu burada hangi tarafa su taşıdığının farkında değil”

Yıllar içerisinde tüm gelenek, erkek egemen fikirlerle donandı. Bu gibi eski devrimciler sözüm ona demokrasi adı altında Hasan Ali Toptaş olayına, ‘Linç etmenin ne anlamı var’ gibi bir bakış açısına sahip. Kadınlara karşı birlik oldular. Oruçoğlu burada hangi tarafa su taşıdığının farkında değil. ‘Ben 68’den geldim’ diyen adamların kadınlara böyle iğrenç şeyler söylemesi kabul edilemez. Kadınların yaşadıklarını anlatarak başlattıkları bu hareket toplumu muazzam şekilde özgürleştirebilir. Ancak sözüm ona solcular bunu göremiyor.”

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