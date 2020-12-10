Mersin, Hasan Ali Toptaş’a verdiği edebiyat ödülünü geri alıyor

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, tacizleri ifşa edilen yazar Hasan Ali Toptaş’a bu yıl verdiği Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’nü geri çekmeye karar verdi. Mersin Kenti Edebiyat Ödülü Değerlendirme Kurulu üyesi Celal Soycan, “Bu son derece ağır bir durum. İnsani, ahlaki, vicdani, edebi sorumluluğumuz gereği Toptaş’a verdiğimiz ödülü geri çekmeye karar verdik” dedi.

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un aktardığına göre, kurul olarak kendilerinin tavsiye kararı aldıklarını, resmi kararı ise Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın aldığını belirten Celal Soycan, “Değerlendirme Kurulu’nun kararını MTSO yönetimine bildirdik. Onlar da resmi olarak karar alacaklar” dedi.

Soycan açıklamasını, “Bu son derece ağır bir durum. Değerlendirme Kurulu olarak dünden beri konu üzerinde konuştuk ve ödülün geri alınması konusunda mutabık kaldık. Çünkü Hasan Ali Toptaş ile ilgili bu iddiaları yok sayamayız, hoş göremeyiz, görmezden gelemeyiz. İnsani, ahlaki, vicdani, edebi sorumluluğumuz gereği Toptaş’a verdiğimiz ödülü geri çekmeye karar verdik” diyerek sonlandırdı.