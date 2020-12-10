TRT2, Karalama Defteri programında Hasan Ali Toptaş'ın konuk olduğu bölümü kaldırdı

TRT2, Doğan Hızlan tarafından sunulan ‘Karalama Defteri’ programının, sosyal medyada tacizleri ifşa edilen yazar Hasan Ali Toptaş’ın konuk olduğu bölümü kaldırdı.

Yazar Hasan Ali Toptaş'ın, Doğan Hızlan'ın sunduğu ‘Karalama Defteri’ programına konuk olduğu programda çevirmenlerle ilgili yaptığı, "Çeviri bir kitap okurken önce çevirmenin doğum tarihine bakıyorum" şeklindeki açıklamalar sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Bu tartışmaların devamında "Leyla" isimli bir kullanıcı Hasan Ali Toptaş hakkında cinsel saldırı iddiasında bulundu.

Twitter'da Toptaş’ın bir videosunu paylaşan hesapta, “Bu adamın ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Ben ve pek çok arkadaşımın kendisi ile nahoş anıları var üniversite yıllarına ait. Şu anki bilinç ve cesarete sahip olsam kesinlikle ifşa ederdim. Klasik orta yaş üzeri cis erkek edebiyatçı" mesajı paylaşıldı.

Bu tweet’in altında 20’ye yakın kadın, Hasan Ali Toptaş’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğuna dair iddiaları paylaştı.

Hasan Ali Toptaş, “İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum” diye açıklama yaptı ancak ‘özrü’ taciz edilen kadınlar tarafından kabul edilmedi.

Evrensel Yayınları, tacize karşı olduklarını belirterek yazar Toptaş’la ilişiklerini kestiklerini açıkladı.

Öte yandan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası da 2020 yılı için Toptaş’a verdiği Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’nü geri çekmeye karar verdi.

TRT2 de Hasan Ali Toptaş'ın Doğan Hızlan tarafından sunulan ‘Karalama Defteri’ programına konuk olduğu bölümü yayından kaldırdı.