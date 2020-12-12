Hasan Ali Toptaş'ın tacizlerinin ifşa edilmesini sağlayan Pelin Buzluk konuştu: Yan yana fotoğraf kullanılması çok rahatsız edici

Yazar Hasan Ali Toptaş'ın çok sayıda kadını taciz ettiğinin ortaya çıkmasını sağlayan Yazar Pelin Buzluk, "Haberlerde yan yana fotoğraf konmasından çok rahatsızım, midem bulanıyor" dedi.

COSMO'dan Banu Güven'e konuşan Buzluk, Hasan Ali Toptaş isminin kendi ismine yapışmasından kaygı duyduğunu ifade ederek, "Bu tacizle anılmak istemiyorum. Ben bundan ibaret değilim. Benim yazar kimliğim var çok kimliğim var ama hiçbiri bu değil" dedi.

“Beni en mutlu eden şeylerden biri, artık kimseyi taciz edemeyecek olması. Hiçbir kız çocuğuna, hiçbir kadına elini süremeyecek" diyen Buzluk, Toptaş'ın özrü için de "“Gerçek bir özür değil, hiçbir şeyi telafi etmez. Asla affetmiyoruz" dedi.

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