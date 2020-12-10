Yayıncı İbrahim Çolak, Twitter'da taciz iddiasıyla karşı karşıya kalmasının ardından intihar etti

Aynı kullanıcı birkaç gün önce taciz ve şiddete uğramış kadınların hikâyelerini paylaşabilecekleri bir mail adresi oluşturduklarını duyurarak kadınlara çağrı yapmıştı.
Eski AKP Milletvekili Aydın Ünal, İbrahim Çolak'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Ünal, "İbrahim Çolak dostumuzu, kardeşimizi kaybettik. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı İsmail Kılıçarslan da Twitter hesabından Çolak'ın intihar ettiğini ve yaşamını yitirdiğini doğrulayarak "Ne diyeyim, ne yazayım bilmiyorum. Bildiğim tek şey intiharın hiçbir şart altında çözüm ve uygun son olmadığı... Çok üzgünüm" dedi.
Çolak'ın Twitter hesabından yaptığı son paylaşımlar şöyle:
Çolak'ın intihar haberinin ardından @LeylaSalinger isimli kullanıcının 2015 yılında Twitter hesabından yaptığı "Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkaran ist. 3 sulh ceza hakimliğinin ben çapına, bağımsızlığına tüküreyim" paylaşımı da sosyal medyada gündem oldu.
Avukat Aslı Kazan Twitter hesabından konuya dair yaptığı paylaşımda "LeylaSalinger adlı kullanıcı meselesi sosyal medya adaletinin nasıl sorunlu olduğunu bir kez daha gösterdi. Taciz ve tecavüz bu ülkenin gerçeği. Ancak kadınların mücadele için kim olduğu belirsiz hesaplara, onların paylaşımlarına ve açtıkları mail hesaplarına ihtiyaçları yok" dedi.