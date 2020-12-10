Yayıncı İbrahim Çolak, Twitter'da taciz iddiasıyla karşı karşıya kalmasının ardından intihar etti

Ankara'da bulunan ve 2015 yılında kapanan İhtiyar Kitabevi'nin sahibi İbrahim Çolak, taciz suçlamasının ardından Twitter hesabından son paylaşımlarını yaptı ve intihar ederek yaşamını yitirdi. Çolak son paylaşımlarında "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" ifadelerini kullandı.

Bugün Twitter'da @LeylaSalinger isimli kullanıcı Çolak'a "Belki sizin de dilenecek bir özrünüz vardır ne dersiniz var mı öyle bir planınız?" diye sormuş, bunun üzerine Çolak "Elbette ki üzüp incittiğim, özrün ötesinde helalleşmek istediğim insanlar var" yanıtını vermişti. @LeylaSalinger isimli kullanıcı bunun üzerine "İnanılmaz bir arsızlık seviyesi bu tebrikler. Helallik nedir? Gencecik kadınlara erotik mesajlar gönderip onları travmatize etmenizin karşılığı hellallik mi?" diye yazdı. Daha sonra bu tweeti silen kullanıcı hesabını tamamen kapattı.