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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe gecesi Yunanistan'a kaçan 8 askerin duruşması 21 Temmuz'a ertelendi

Çipras, Yıldırım'ı arayıp 8 askerin iadesiyle ilgili güvence verdi

18 Temmuz 2016 15:40

Darbe girişiminin yaşandığı gece sabaha karşı Yunanistan'a kaçan darbeci olduğu iddia sürülen 8 askerin avukatları savunma için ek süre talep etti, duruşma 21 Temmuz Perşembe günü saat 12.00'ye ertelendi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 asker, Suçüstü Mahkemesi'ne çıkarılmak üzerek adliyeye getirildi. Darbe girişiminde sonra helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç kentine kaçan 8 darbeci asker gözaltında tutuldukları Fere Polis Merkezi'nden alınarak Suçüstü Mahkemesi'ne çıkarılmak üzerek adliyeye getirildi. 8 darbeci askerin avukatları savunma için ek süre talep etti. Mahkeme avukatların bu talebini kabul ederek duruşmayı 21 Temmuz Perşembe günü saat 12.00'ye erteledi.

 

Yıldırm, Yunan mevkidaşı Çipras'la görüşmüştü

 

Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'de darbe girişimine katıldığı belirtilen ve helikopterle Dedeağaç'a kaçan askerlerin iadesine ilişkin sürecin başlatıldığını bildirdi. İltica başvurusunda bulunan 8 askeri personel bugün saat 12:00'de hâkim karşısına çıktı. Uzmanlar, iltica başvurularının sonuçlanmasının haftalar alabileceğini belirtiyor.

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