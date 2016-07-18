Darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 asker bugün hâkim karşısında; Çipras, Yıldırım'ı arayıp güvence verdi

Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'de darbe girişimine katılan ve helikopterle Dedeağaç'a kaçan askerlerin iadesine ilişkin sürecin başlatıldığını bildirdi. İltica başvurusunda bulunan 8 askeri personel bugün saat 12:00'de hâkim karşısına çıkacak. Uzmanlar, iltica başvurularının sonuçlanmasının haftalar alabileceğini belirtiyor.

Darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz'da Dedeağaç Havaalanı'na inen Türk helikopteri, daha önce arama kurtarma çalışmalarında kullanılıyordu.

Yunan devlet televizyonu ERT, Kara Şahin tipi helikopterdeki sekiz askerin, Türkiye'deki askeri darbe girişiminde rol oynamış olabileceğini belirtmişti.

Tamamı askeri personel olan sekiz kişi arasında üç binbaşı, üç yüzbaşı ve iki başçavuş bulunuyor.

Yunan Hükümet Sözcüsü: Başvurular uluslararası hukuka uygun incelenmeli

Hükümet Sözcüsü Olga Gerovasili, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, başvuruların uluslararası hukuka uygun şekilde incelenmesi gerektiğini belirtirken, başvuru sahiplerinin aynı zamanda darbe girişiminde bulunduğu göz önüne alındığında Türkiye anayasasına karşı da suç işlemiş oldukları anlamına gelidiğini vurguladı. Şüpheliler, bugün saat 12:00'de hâkim karşısında olacak.