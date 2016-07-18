Yunanistan'a kaçan 8 asker, Güney Amerika'ya gönderilmek istedi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan' kaçan 8 asker, Güney Amerika'ya gitmek istedi. Kaçak askerlerin bu taleplerini avukatları Vasiliki Marinaki'ye ilettiği öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan, Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'ndeki nezarethanenin kapalı olması nedeniyle cumartesi gecesini yakında bulunan Feres ilçesindeki bir nezarethanede geçiren 3'ü binbaşı, 3'ü yüzbaşı, 2'si de başçavuş 8 asker sıkı güvenlik güvenlik önlemleri altında dün sabah savcıya ifade vermek üzere Dedeağaç Adliyesi'ne getirildi.



Askerler adliye binasına girinceye kadar elleri ile yüzlerini gizlemeye çalıştı. Hürriyet Atina Temsilcisi Yorgo Kırbaki’ye konuşan 4 askerin avukatı Vasiliki Marinaki, müvekillerinin kendisine “Yunan makamlarına Güney Amerika'ya gönderilebilmemiz için nasıl talepte bulunabiliriz?” dediklerini açıkladı. Marinaki “Ben de kendilerine bunun mümkün olmadığını anlattım” dedi.



Savcılık, askerlerin tutukluluk halinin devam etmesini ve “Yunanistan'a izinsiz giriş yapmak ve yasadışı uçuş yapmak” suçlamalarıyla bugün Dedeağaç Suçüstü Mahkemesi'nde yargılanmalarını kararlaştırdı.

