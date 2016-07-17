Darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan 8 asker, yarın mahkemeye çıkacak

Yunan medyasında çıkan haberlere göre Kara Şahin tipi askeri helikopteri almak için cumartesi akşam saatlerinde bir başka Türk askeri helikopteri Dedeağaç'a iniş yaptı. Gelen ekip helikopterde incelemelerde bulunduktan sonra Türkiye‘ye geri götürdü. Yunanistan’a kaçan 8 asker, yarın saat 12.00'de sınırı kaçak geçmekten suçüstü mahkemesine çıkacak.

Öte yandan darbe girişimine katıldıkları tahmin edilen Türk ordusuna mensup sekiz kişinin iltica başvurularının incelenmesine pazartesi günü başlanacak. Yunan iltica hukuku uzmanlarının verdiği bilgilere göre başvurunun incelenmesi haftalar sürebilir. Yunan medyasında yer alan haberlerde askerlerin üçünün binbaşı, üçünün yüzbaşı ve ikisinin de astsubay rütbesinde olduğu kaydedildi. İltica başvurusunun Atina için diplomatik bir ikilem anlamına gelebileceğine işaret ediliyor.

Hükümet Sözcüsü Olga Gerovasili, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, başvuruların uluslararası hukuka uygun şekilde incelenmesi gerektiğini belirtirken, başvuru sahiplerinin aynı zamanda darbe girişiminde bulunduğu göz önüne alındığında Türkiye Anayasası'na karşı da suç işlemiş oldukları anlamına gelidiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 hain askerin derhal teslim edilmesini istedik” demişti. Çavuşoğlu daha sonra da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Koçias'ı telefonla aradığını ve bakanın kendisine askerlerin en kısa sürede Türkiye'ye iade edileceğini söylediğini ifade etmişti.

Türkiye'de darbe girişimiyle ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında en az 34'ü general olmak üzere çok sayıda asker gözaltına alınmıştı.