Cumhuriyet gazetesi çalışanları 'Fahrettin Altun' soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilik yaptık

Cumhuriyet Gazetesi'nden Hazal Ocak, Vedat Arık, Olcay Büyüktaş ve İpek Özbey, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İBB tarafından yıkılmasına dair yapılan haberin ardından başlatılan soruşturması kapsamında bugün ifade verdi. Gazeteci olarak üstlerine düşen görevi yaptıklarını belirten gazeteciler, söz konusu haberde halkın haber alma hakkına sahip çıktıklarını belirttiler.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan "Boğazda kaçak var" başlıklı haber nedeniyle Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı gerekçesiyle "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Cumhuriyet'in aktardığına göre İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Amirliği'nde ifade veren Hazal Ocak, Kuzguncuk mahallesi sakinlerinden aldığı ihbarlar, fotoğraflar ve videoları inceledikten sonra araştırma yaptığını, söz konusu yerin Vakıflar Müdürlüğü'ne ait olduğunu ve Fahrettin Altun tarafından kiralandığını öğrendiğini söyledi. Araştırmalarının ardından Vedat Arık'ın habere konu bölgeye gittiğini aktaran Ocak şöyle konuştu:

Ocak: Gazetecilik görevi gereği bu haberi yaptım

"Kendisi vakıf arazisinin uzaktan fotoğraflarını çekti. Çekilen fotoğrafları inceledikten sonra söz konusu arazinin Boğaziçi Öngörünüm bölgesi olduğunu fark ettik. Bir takım inşaat çalışmaların yapıldığını fotoğraflarla belgeledik. İBB yetkilileriyle görüştüm. Bana, bahse konu yerde izinsiz bir takım inşaat faaliyetlerinin olduğunu bundan dolayı 13 Nisan 2020'de şömine ve çardağın görevli zabıta ekiplerince yıkıldığı belirtildi. Daha sonra Fahrettin Altun'a ulaştım. Kendisine bahse konu araziyle ilgili sorular yönelttim. Dönüş olmadı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi'nden M. isimli bir şahsa daha ulaştım. Ona da sorular yönelttim. Ondan da dönüş olmadı

"Ortada izinsiz bir işlem olduğunda haberin içeriğinde kimin olduğunun bir önemi yoktur. Gazetecilik görevi gereği kamuoyunu bilgilendirmek için bu haberi yaptım. Altun'un adresini açık etmek gibi bir amacım asla olmamıştır. Kamuya açık alanda ve kıymetli bir arazide her kim böyle izinsiz bir faaliyette bulunursa aynı haberi yapardım."

Arık: Kimseyi hedef göstermek gibi bir amacım olmadı

Ocak'ın ardından ifade veren Vedat Arık ise soruşturmaya konu iki fotoğraf karesinin kendisi tarafından çekildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Rutin yazıişleri toplantısında söz konusu yere giderek 'çalışma var mı yok mu' diye bakmam istendi. Fotoğrafım esnasında bana yardım eden olmadı. Kendim çektim. Navigasyon sayesinde vakıflar arazisinde izinsiz işlemin yapıldığı adrese gittim. Ancak araç parkı olduğu için söz konusu yeri yakından çekemedim. Daha uzak bir mesefaden alanı fotoğrafladım. 20 yıldır bu mesleği yapmaktayım hiçbir kişiyi ya da kurumu hedef göstermek gibi bir amacım olmadı."

Olcay Büyüktaş Akça ise söz konusu haberin gazetecilik refleksine dayanarak yapılan bir haber olduğunu vurguladı.

Özbey: Gazetecilik amacıyla yapılan bir haber

İpek Özbey ise ifadesinde haberde yer alan adresin Fahrettin Altun'a ait olmadığını belirtti. Adresin vakıflar arazisine ait olduğunu vurgulayan Özbey, "Böyle bir haberi kim yaparsa yapsın haber değeri vardır" dedi. "Haber doğal mecrası içerisinde olan bir haberdir" diyen Özbey, "Herhangi bir talimat neticesinde böyle bir haber yapılmamıştır. Gazetecilik amacıyla yapılan bir haberdir" ifadelerini kullandı.

Gazeteciler ifadelerinin ardından Kamu Güvenliği Amirliği'nden ayrıldı.