Galata Kulesi'ndeki skandal yıkım Meclis'e taşındı: Savaş olsa kıyılmaz!

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, 12 Mart’ta İBB’nin yetki alanından çıkarılan Galata Kulesi’ne onaylı proje olmadan başlatıldığı ifade edilen restorasyon çalışmalarındaki skandal yıkım görüntülerini Meclis gündemine taşıdı.

Tarihi ve kültürel mirasımıza yönelik genel bir yıkım olduğunu ve konun araştırılması gerektiğini ifade eden Aydoğan, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Turan Aydoğan, 2020 Bütçe görüşmeleri sırasında Kültür Bakanı’na tarihi ve kültürel yapıların tadilat adı altında tahrip edildiği konusunda uyarıda bulunulduğunu ifade ederek; “Plan ve Bütçe Komisyonu' nda Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmeleri esnasında Sayın Bakan’a konuyla ilgili hassasiyetimizi ilettik. Yapılan yanlış tadilatlarla ilgili örnekler verdik. Öyle tuhaf işler yapılmış ki trajikomik görüntüler çıkmış ortaya. İnsanın içi acıyor. Hepsini fotoğraflarıyla göstere göstere anlattık fakat hiç anlamamış olacaklar ki 1500 yıllık mirasa saldırı olurken bu saldırıya, tahribata izin veren konumda olup hala o koltukta oturmayı hak görüyorlar kendilerine” dedi.

''Talan edip yıkmak savaş alanlarında olur''

Galata Kulesi’nin tahrip edilmesine karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Aydoğan, “Şimdi sıra İstanbul’un en özel değerlerinden biri olan Galata Kulesi’nde… 528 yılında inşa edilmiş ve bu zamana kadar ayakta kalabilmiş, şehrin önemli sembolleri arasındadır. Neredeyse 1500 yıldır ayakta ama AKP iktidarının zoruna o da maruz kaldı. UNESCO tarafında 2013'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen bir yapıdan söz ediyoruz. Galata Kulesi’nin yetkisini İBB’den aldıklarında bu işin altında bir iş olduğunu anlamıştık elbette ama bu kadar vicdansızca bir durum beklememiştik. Sözünü ettiğimiz değer tüm insanlığın değeridir. Tarihine, kültürüne sahip çıkmak şöyle dursun kendi eliyle zarar veren bir anlayış var karşımızda. Tüm sorumluların hesap vermesi gerekir ve bir daha böyle bir olayla ülkenin hiçbir yerinde hiçbir şekilde karşılaşmamak gerekir. Bu yaşanan bir utançtır. Talan edip yıkmak savaş alanlarında olur. Burada bir yönetim kendi eliyle, hiltilerle temelden yıkıyor, yıkıma göz yumuyor. Savaş olsa kıyılmaz bu değerlere. Konunun takipçisiyiz.” dedi.

Turan Aydoğan'ın ülkenin tarihi varlıklarının restorasyon adı altında tahribata maruz kaldığını belirterek Meclis'e sunduğu araştırma önergesinde şu ifadeler yer aldı:

''Daha önce “restore” edilerek tarihi ve kültürel dokusu bozulan, yıllarca ayakta kalmayı başarmış olmasına rağmen restorasyon işleminden sonra tarihi dokusunu yitiren tarihi ve kültürel varlıklarımıza örnek olarak;

Cenevizlilerden kalma Ocaklı Ada Kalesi restorasyonu, Hatay Arkeoloji Müzesi, Roma Mozaikleri, ilk inşaatı 1685 yılında tamamlanan İshak Paşa Sarayı'nın cam tavanı da bu restorasyon facialarından biri olarak gösterilmektedir. Bu sayılanların dışında daha birçok örnek sunulabilir.

Bu tabloya bakıldığında konunun derinlemesine araştırılması ve Meclis’in sorunun çözümü noktasında somut adımlar atması gerektiği açıkça görülmekte olduğu için Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz.''

CHP'li vekilin Kültür ve Turizm Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde de şu sorular soruldu:

''Restorasyon adı altında yapılan bu tahribatın sorumluları kimdir?

Bu işlemin yapılması için Bakanlığınızın onayı alınmış mıdır?

“Restorasyon” adı altında tarihi bir varlığa göz göre göre zarar verilmesi ile ilgili kim onay vermiştir? Onay veren ve bu tahribata göz yumanlar hakkında işlem yapılacak mıdır?

Olay yerine gelerek müdahil olmak isteyen İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimlerinin alana alınmamasının nedeni nedir?

Bakanlığınız tarihi Galata Kulesi’ne yapılan tahribatın acilen durdurulması için neyi beklemektedir

Restorasyon ihalesini alan firma bu konuda yetkin bir firma mıdır? Daha önce hangi tarihi alanların restorasyon çalışmalarını yapmıştır?''

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