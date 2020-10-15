Boykot ve ilişkilerdeki gerilimin yansıması: Suudilerin Türkiye'deki konutlara ilgisi azaldı

Türk ürünlerine gümrükte boykot uygulayan ve zorluk çıkaran Suudi Arabistan'ın vatandaşlarının Türkiye'deki konutlara olan ilgisi azaldı.

Sözcü'nün haberine göre, birkaç yıl öncesine kadar yabancılara satılan konutlarda ilk sıralarda yer alan Suudiler, bu yıl ilk 10'a bile girmiyor.

2019'da Türkiye'den 2 bin 208 konut alan Suudiler, bu yılın ilk sekiz ayında sadecce 435 ev satın aldı.

İki ülke arasındaki ilişkiler gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülmesinin ardından gerilmişti. Son aylarda Suudi Arabistan'ın ülkesine Türk ürünlerini almamak için gümrükte çeşitli zorluklar çıkardığı ve ürünlere ambargo uyguladığı alenileşti. Son olarak ülkenin kendi vatandaşlarına 'Türkiye'den aldığınız evleri satın' diyerek baskı yaptığı iddia edildi. Türkiye'den resmi makamlar henüz bu konuyla ilgili açıklama yapmış değil.

İki ülke arasında yaşanan bu gerginlik Suudilerin Türkiye’deki konutlara olan ilgisini de azalttı. 250 bin dolarlık ev alımına vatandaşlık verilse de Suudilerin ev talebinde düşüş gözlemleniyor. Son altı yıl incelendiğinde Suudiler’in Türkiye’den aldıkları konut sayısında ciddi bir düşüş söz konusu. 2019 yılının tamamında Türkiye’den toplam 2 bin 208 konut alan Suudiler, bu yılın ilk 8 ayında sadece 435 konut aldı.