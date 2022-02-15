Barış Yarkadaş: Madem Muharrem Sarıkaya görevine dönebiliyor, Veyis Ateş’in suçu ne?

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, İHA muhabirine tokat attığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından HaberTürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya'nın yeniden yazar kadrosuna dahil edilmesine ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında, iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği iddiasının ardından istifa eden eski HaberTürk Tv Ana Haber Sunucusu Veyis Ateş''i hatırlattı. Yarkadaş, “Madem Muharrem Sarıkaya görevine dönebiliyor, Veyis Ateş’in suçu ne?” diye sordu.

Sarıkaya’nın dün kaleme aldığı 6 muhalefet parti liderinin yaptığı toplantıya ilişkin kulis yazısı için, "Doğrusu, bunca rezillikten sonra Muharrem Sarıkaya’ya kulis veren CHP’li, İYİ Partili veya diğer partilere mensup siyasetçilerin kim olduğunu merak ediyorum” diyen Yarkadaş, devamında şunları kaydetti:

“Bu kafa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de bir süre sonra Sarıkaya’nın karşısına çıkartır ve röportaj bile yaptırır. Tabii şunu da belirteyim: Sarıkaya bu partilerin temsilcileriyle kendisi mi konuştu, yoksa muhabirlerin kulislerinden derleme mi yaptı, bilmiyorum… Zira ne olursa olsun, her ikisi de skandal…… Benim Sarıkaya’nın yazısından edindiğim izlenim, kendisinin çeşitli siyasetçilerle konuştuğu yönünde……

Demek ki; Türkiye’yi ayağa kaldıran ‘kameramana dayak’ rezaleti, Ankara’daki siyasetçileri rahatsız etmemiş ve bunu umursamamışlar bile… Eğer öyle olmasa, Muharrem Sarıkaya’ya ‘etli güvecin tadı’na varan ayrıntıları anlatmazlardı……

Son bir not: Madem Muharrem Sarıkaya görevine dönebiliyor, Veyis Ateş’in suçu ne? Habertürk yönetimi, Veyis Ateş’i de ekrana çıkarsın ve kareyi tamamlasın……"

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