Veyis Ateş 10 milyon Euro istemediğini savundu, Sezgin Baran Korkmaz, "Ses kaydı var, aşağılık herif yalan söylüyor" karşılığını verdi!

T24 Haber Merkezi

Kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği belirtilen ve dün istifa ettiği açıklanan eski HaberTürk Tv Ana Haber Sunucusu Veyis Ateş, Korkmaz'ın ricası üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü açıkladı. Ateş, "Beni arayıp 'Ben çok mağdur edildim. Senden ricam, sayın bakan beni yanlış anlıyor, ben şöyle mağdur edildim, lütfen bu mesajımı iletir misin?' dedi. Ben de gittiğim sayın bakana 'Sezgin Baran Korkmaz diye biri var, beni aradı' dedim. 'Keşke açmasaydın' dedi. Dedim böyle böyle şeyler var, 'kesinlikle doğru değil' dedi" açıklamasında bulundu. Ateş, Korkmaz'dan 10 milyon Euro talep ettiği iddiasını ise yalanlarken, "Böyle bir talep aramızda geçmedi" dedi. Ateş'in açıklamaları sırasında yayına bağlanan Korkmaz ise, "Bana bu işi halledebileceğini, benimle uğraşan bir lobinin bana bunu yaptığını, kendisinin aracı olduğunu, bu nasıl olacak dediğimde istedikleri meblağı vermemiz gerektiğini, meblağın ne olduğunu sorduğumda 10 milyon Euro olduğunu açık açık söylemiştir" dedi. Ayrıca Korkmaz, ses kaydının bulunduğunu ve birkaç kişinin kaydı dinlediğini de aktardı.

Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Ateş, Sezgin Baran Korkmaz ile Temmuz 2020'de, Bodrum'da bir arkadaşının teknesinde tatildeyken tanıştığını söyledi. Paramount Otel'e Cihan Ekşioğlu'nun davetlisi olarak gittiğini, iki gün kaldığını ve para ödemediğini belirten Ateş, ekim ayında İstanbul'da Korkmaz ile karşılaştığını söyledi.

Sedat Peker, 6 Haziran'da yayımladığı videosunda, Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz için Ankara'da arabuluculuk yaptığını öne sürmüştü. Bu iddialarla ilgili olarak Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman, Korkmaz'ın kendileriyle ayrı ayrı temas kurarak, Peker'in iddialarını teyit ettiğini ve Ateş'in Korkmaz lehine durumu çevirmek için kendisinden 10 milyon Euro istediğini ileri sürmüştü.

Bu iddialara cevap veren Ateş, "Ben diyeceğim ki, lobiler klikler var gönder bana 10 milyon Euro ben bu işi çözerim. Böyle bir konuşmamız yok. Böyle bir talep aramızda geçmedi" dedi. Saymaz'ın ses kaydını dinlediğini söylemesi üzerine de Ateş, "Neresi önü, neresi arkası bilmediğim bir konuşma. Ben 10 milyon Euro istemedim, böyle bir konuşmayı yapmadım" ifadesini kullandı.

"Sedat Peker ile yemek yedik, sohbet ettik; ne siyaset ne de iş konuştuk"

Sedat Peker ile tanışıp tanışmadığı ile ilgili soruya da yanıt veren Ateş, "2016-17 olabilir, Kuruçeşme'de bir mekanda 4-5 kişi oturup yemek yedik, sohbet ettik. Ne siyaset konuştuk, ne iş konuştuk" diye yanıt verdi.

Ateş, pazartesi günü söz konusu iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağını da söyledi.

Korkmaz: Açık açık söylemiştir

Yayına bağlanan Sezgin Baran Korkmaz ise, Veyis Ateş'in avukatı üzerinden kendisini aradığını söylerken, aralarında geçen konuşmaları şöyle anlattı:

"Bana bu işi halledebileceğini, benimle uğraşan bir lobinin bana bunu yaptığını, kendisinin aracı olduğunu, bu nasıl olacak dediğimde istedikleri meblağı vermemiz gerektiğini, meblağın ne olduğunu sorduğumda 10 milyon Euro olduğunu açık açık söylemiştir."

"Ben bu olaylar olunca, adamlar falan gözaltında, ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Gerçekten ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bu sırada bir umuttur dersiniz ya... Veyis Bey hukuki problemi çözmek için değil, problemi yaratan klik ve lobi olduğunu, onlara 10 milyon Euro vereceğini söyledi. 'Seninle uğraşan lobi ve klik var, onlar bu parayı istiyor' dedi."

Ateş'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"İlk gün sana dedim ki bir süre daha konuşmayacağım ama söz konuşmaya karar verirsem ilk sana konuşacağım dedim, bu yüzden teşekkür ederim. Halk TV'ye teşekkür ederim, ekranlarını bana açtığı için. Ben de bir sürü sorular aldım, ben de şunu istiyorum ki olmayan, atlanan bir şey olursa cevap vermek isterim.

"Sezgin Baran Korkmaz'la ben Temmuz 2020'de, 20'leri olabilir, meşhur Paramount Otel'e davetli olarak gittim. Ben zaten Bodrum'da tatildeydim. Arkadaşımın teknesindeydim. Ben o tekneye bindikten, İstanbul'a döndükten sonra orada çekildiğim bir fotoğrafı attım, Instagram'a koydum. Bizim aramızda geçen diyalogla, benim bir teknem yok. Benim arkadaşlarımın teknesi. Paramount Otel'e Cihan Ekşioğlu beni davet etti. Bir defa gittim. Ya cuma ya da cumartesi pazar akşamı, para ödemedim, davetli olarak gittim. Bu ve benzer otellere davetli olarak zaten gittim. Daha lükslerine de gittik, gördük. O günün kaldığım sabahın ertesi sabahı kahvaltı sofrasında biri yanıma geldi, merhaba ben Sezgin Baran Korkmaz dedi. Tanışma bir. Temmuz dediysem, eylül ekim gibi olabilir, bir balıkçının kapısında bir kez daha tanıştık. Bu ikinci. Sonrasında aradan...

"O tatil buraya gelecek tatili ne zaman, bir kez daha tatile gitmek istemişim. Arkadaşlarımızla kendi Instagram hesabımda goy goy yapıyoruz. Bakılsın bugüne kadar tekne almış mıyım, satmış mıyım. İş adamı bir arkadaşımın iş adamı bir arkadaşıyla teknede fotoğrafım var, onu da linç ettiler.

"Savcılığa başvuracağım, soruşturulsun isteyeceğim. Herhangi bir şekilde servet çoğalması, aşırı zenginleşme var mı hepsini buyursunlar araştırsınlar.

"(Sezgin Baran Korkmaz) Kasım-Aralık olabilir, yurt dışına çıktıktan iki hafta sonra bir ortak tanıdığımız dedi yurt dışında, seni aramak istiyor dedi. Ben dedi çok mağdur edildim dedi. Tarihini hatırlamıyorum, 5 Ocak olamaz. Ben aramadım, o aradı beni. Senden ricam, sayın bakan beni yanlış anlıyor, ben şöyle mağdur edildim, lütfen bu mesajımı iletir misin? Ben yarın-bugün gidebilirim, gittiğimde iletirim dedim. İki üç hafta sonra gittiğimde Sayın bakan Sezgin Baran Korkmaz diye biri var, beni aradı dedim. Keşke açmasaydın dedi. Dedim böyle böyle şeyler var, kesinlikle doğru değil dedi.

"Bunu kabul etmemin sebebi çoluğum çocuğum burada, Türkiye'de, yalnız kaldım, yanlış anlaşıldım dedi, bu bana ulaşıyor. Şu bakanlıkta, şu tayinlerde bana telefon geliyormuş ya bana, çoluğum çocuğum var, insanlar bu tür durumlarda arayanlarda yardımcı olmaya çalışırım.

"Madem benim böyle bir telefon konuşmam var, nerede?"

"İsmail bilmiyorum neyden arandığını, mağduriyetini iletiyor bana, ben de iletiyorum. O beni arıyor, diyorum ki böyle böyle... Bugüne kadar niye çıkmadığım meselesini ayrıca konuşacağız ya, üstümde Habertürk gibi bir kurumun adı vardı. Daha bugüne kadar niye konuşmadığımı da anlatacağım.

"Böyle bir gaflet, böyle bir dalaletten dolayı... Şu başıma gelenlere bakar mısın? Ben 2006'dan beri haber anlatan bir insan olarak böyle bir yanlışa düşmüş bir insan... Hata bu telefona cevap vermek. Biz Sayın bakana mesajını ilettim, sayın bakan bana böyle diyor, şöyle diyor temasımız olmamış. Aradan geçti, tekrar arandım, abi çok zor durumdayım, benim bu hikayeden çıkmam lazım... Dedim ki bu işlerin yargı, hukuk yolları... Dedi abi bunun lobileri var, temasa geçelim, derdimizi anlatalım... Avukat ordun yetmemiş ki buraya gelmişsin. 'Abi ne gerekiyorsa yapayım, ne gerekiyorsa vereyim, benim çoluğum çocuğum burada... Şöyle yapayım böyle yapayım...' Bu konuşma 7 Ocak... Bu 7 aylık zaman diliminde ben 10 milyon Euro istemişim değil mi? Bu zaman kadar neredeyiz bir. İki, Sezgin Baran Korkmaz bana bir mesaj atmış, Emre Uslu'nun attığı bir tweet... Diyor ki Veyis Ateş Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon TL koparmış, onu da İbrahim Kalın'la paylaşmış, altında Sezgin Baran Korkmaz'nın arabası. Aradım, 'Abi Allah bu FETÖ'cülerin belasını versin, görüyor musun neler oluyor'... 10 milyon Euro'luk bir talep bir talep aramızda geçmedi. Diyelim ki istedim, geldi ya bana, kaç para yapıyor, nereye saklayabilirim. İstemedim diyorum. Madem benim böyle bir telefon konuşmam var, nerede?

"(Klikler ve lobilerin geçtiği konuşma) Abi madem bu iş olmuyor ya, bu adam bana diyor ki 'Bu memlekette lobiler var, klikler var...' Ne anlarsın? Devletin bakanı diyor ki konu kapalı, gelecek yargıya teslim olacak. Ben diyeceğim ki, lobiler klikler var gönder bana 10 milyon Euro ben bu işi çözerim. Böyle bir konuşmamız yok.

Saymaz "Konuşmayı dinledim" dedi; Ateş "Böyle bir konuşmayı yapmadım" karşılığını verdi

İsmail Saymaz: Ben bu konuşmayı dinledim. Sen konuşmada diyorsun ki, beklenti ve isteklerini göstermen lazım. O da diyor ki samimiyetimi nasıl göstereceğim abi. Sen de diyorsun ki onlar da çok güçlü pozisyonda olduğu için olur mu olmaz mı sormadım diyorum. Ben dinledim. Sen bu görüşmeyi yapmışsın. Bunu nasıl açıklıyorsun?

"10 milyon Euro istemiş miyim, böyle bir kayıt var mı, ben kendi ellerimle götüreyim. Benim 7 aydan beri çıkmayan sesim, çıkmayan konuşmam, neresi önü, neresi arkası bilmediğim bir konuşma. Ben 10 milyon Euro istemedim, böyle bir konuşmayı yapmadım.

Saymaz: Sana söz ettiğim meblağı istiyorlar dedin mi?

"Benim böyle bir görüşmem yok, bu adamın bana anlattığı dertleri var. O klik ve lobiler kimse diyorum İsmail, araştırılsın. 7 Ocak'ın bir hafta öncesinde, sonrasında benim konuştuğum klik, lobi, HTS kaydı kimse ortaya çıksın.

Saymaz: Sizin adınıza konuştuğuma göre, hakemlik ve yöneticilik yaptığıma göre diyorsun, kendini Korkmaz'a böyle tanıtıyorsun. Kulaklarımla duydum ve dinledim. Bu konuşmayla senin anlattıkların örtüşüyor.

"Bu konuşmanın önü arkası nerede? Ben para istemedim"

"Ben hiç Sezgin Baran Korkmaz'yla konuşmadım, dertlerini anlatmadı demiyorum ki. Bu konuşmanın önü arkası nerede? Ben para istemedim. Birilerinin bir meblağ istediğinden de söz etmedim. Bir kişiyle konuştum. Devletin İçişleri Bakanı'na söyledim, 7 Ocak'ta Diyarbakır'da. Ben 7 Ocak'ta İstanbul'dayım. Bu benzer hikayeleri biz Balyoz'da görmüştük, 17-25 Aralık'ta görmüştük. 40 yıl düşünsem... Diyelim ki nefsime yenik düştüm İsmail, 10 küsür trilyonu dedim ki gönder bana bir şekilde. Ben onu nereye teslim edebilirim İsmail? Basit bir hesap ya.

"Devletin İçişleri Bakanı diyor ki gelecek yargıya teslim olacak. Ben kimim ki hangi yargı kliğini, hangi lobiyi bulabilirim ki bu işi 10 milyon Euro'ya çözdürebilirim. Devletin bakanı gelecek yargıya teslim olacak diyor, ben diyeceğim ki bir şey buldum, bana para gönder.

"Sadece söyleyeceğim. Ben bugün 14.30-15.00 gibi uyandım, telefonum çaldı, ismini vermeyeceğim. Ya bu şey beni aradı, 'Sezgin Baran Korkmaz beni aradı, eee, bu akşam şeye çıkacakmış, Halk TV'ye, bu mevzuları fazla dillendirmesin...' Kim söyledi söylemeyeceğim. Madem sır ya. Ben madem bugün konuşacağım, bugün niye bana sabah mesaj yolluyorsun?

"Pazar günü beni aradın dedim konuşmayacağım. Kafamı uzatıyorum yalım çıkıyor, teknem çıkıyor. Bir de üstümde Habertürk gibi Türkiye'nin en kıymetli televizyon kanallarından birinin kurumsal kimliği var. Bu aidiyet üstündeyim, çıkıp açıklama yapıp kuruma zarar vermek mi, bir de bekledim herkes eteklerindeki taşları döksün. Ben bugün buraya çıktım Halk TV'ye derdimi anlattım ya, Türkiye'nin bir kısmı yine aaa yapacak, bir kısmı olabilir diyecek. Şöyle bir şeyin içerisindeyiz, sosyolojinin içerisindeyiz, 2006 yılında, daha öncesinde radyo programcılığı saymayalım, Yeni Şafak grubunda televizyonculuk yaptım, oradan Habertürk'e geldim... Bugünler, bir hafta 10 gündür...

Saymaz: Palton 10 bin Euro, şapkan 600 Euro.

"Benim babam emekli bir din görevlisi, emekli olduktan sonra yıllarca zeytin ticareti yaptı, orta halli bir aile olarak yaşadık, bugünlere geldik. Bugünlerde de kazandığımız bir paramız var. Ben TV NET'te çalışırken benim kurslarım vardı.

Saymaz: Ciner Medya Grup YK Başkanı Kenan Tekdağ ile bir metin üzerinde anlaştınız, sen bunu yayınlayacağına söz verdin, sonra arayıp demişsin ki ben Peker'den çekiniyorum demişsin.

"Bir hafta sustum, üstüme meteor yağıyordu"

"Peker'den çekiniyorum demedim. Takriben 12 saat sonra Kenan Bey'i arayıp açıklama yapmayacağım dedim, daha üstüme ne yağacağını bilmiyorum. Bu, sevgili terzim, LV'lere uygun olmadığı için, 6-7 bin TL ödemiş olabilirim, bir palto, kaşkol da onun hediyesi. Şapka da orada kafama taktığım bir şapka. 1 hafta sustum, üstüme meteor yağıyordu. Üstümdeki kurumsal kimlik de kalktı.

Saymaz: Bana deseler 10 milyon Euro aldın. Derim ki hadi lan oradan. Ben bu ses kaydını dinledim, senin ağzından meblağ kelimesinin çıktığını işittim, sen yok diyorsun, ben işittim. Hür Türk toplumunun aydınlanması adına elindeki kayıtla savcılığa gitmesi lazım.

"Yalım yok. Boğaz'da da oturmuyorum. Dedim ya bekledim eteklerimdeki taşlarım dökülsün. 10 milyon Euro aldım, aldığımla Sağlık Bakanlığı'ndan işler yaptım kazandım ya, 2+1 3900 TL kira ödediğim, 250 TL aidat ödediğim bir evde oturuyorum. Bütün mal varlığım bu, ben takriben Habertürk Genel Müdürlüğü süresince ayda 30 bin TL kazanan adamım. Bırakın Beymen, Vakko giyiyormuşum... Ben Habertürk'e gece spikeri olarak geldiğimde 320 d BMW'ye biniyordum. Devlet bana Mercedes tahsis etmedi. Benim korumam var. 3 yıldır. Ekrana çıkıyorum, Afrin, Cerablus, El Bab, Azez'e gidip döndüğümde...

"Sedat Peker'le oturduk, yemek yedik"

"Sedat Peker'le 2016-2017 yılı olabilir Kuruçeşme'de bir mekanda 4-5 kişi oturduk, yemek yedik, sohbet ettik. Ne siyaset konuştuk, ne iş konuştuk. Hayatımızda bir defa orada tanıştık. Ne bir selam aldık, ne bir selam gönderdik.

"Sağlık Bakanlığı'na tıbbi cihaz sattığım iddiası da, suç duyurusunda bulunacağım. Bakanlıkta hangi ihaleye müdahale etmişim, yahut herhangi bir bakanlıkta hangi ihaleye müdahale etmişim, hangi devlet merciinden benim kasama para gelmiş pazartesi günü suç duyurusunda bulunmaya hazırım.

Sezgin Baran Korkmaz: Meblağın ne olduğunu sorduğumda 10 milyon Euro olduğunu açık açık söylemiştir

Yayına bağlanan Sezgin Baran Korkmaz: Bu insanlarda utanma ve arlanma duygusu olduğunu düşündüğüm için, kaydı Veyis Bey'in çalıştığı haber kanalındaki bir kişiyle paylaştım. Bu konunun neden bu noktaya geldiğini anlatmak istiyorum. Beyefendi benim kendisini aradığımı, hayatın olağan akışına da çok aykırı, benim zekamla da dalga geçiyor. Benim hukukçu bir arkadaşım üzerinden defalarca ulaşmaya çalışmış. Ben de Veyis Bey ile konuştuğumda kendisi bana bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi. Ailemin, çocuklarımın ne kadar güç durumda olduğunu anlattım. O da beni çok iyi naladığını ve yardım etmek istediğini söyledi. Görüşmesini de gerçekleştirdikten sonra beni arayıp... Eğer ki Veyis Bey ben bu konuşmayı yapmadım diyorsa, ben ilk uçakla Türkiye'ye gelmeye namus ve şeref sözü veriyorum. Siz bana bir gazeteci söyleyin, arayıp hemen ona dinleteyim. Veyis Bey'den sadece doğru olanı istiyorum. Görüşmeyi dinlediniz, bana niye soruyorsunuz. Üstadım, Veyis Bey beni Ankara'ya gitmeden bir gün önce arayıp bir görüşme yapacağını söyledi. 'Ben seni anlıyorum' dedi. Telefon konuşmasından sonra dönüş yolunda beni aradı, 'görüşmelerimi yaptım', başka başka şeyler söyledi, başkalarını da zan altına sokmak istemiyorum. Bu laflar bana inandırıcı gelmiyor. Bana bu işi halledebileceğini, benimle uğraşan bir lobinin bana bunu yaptığını, kendisinin aracı olduğunu, bu nasıl olacak dediğimde istedikleri meblağı vermemiz gerektiğini, meblağın ne olduğunu sorduğumda 10 milyon Euro olduğunu açık açık söylemiştir. Beni aradığı zaman insanlar gözaltındaydı. Ben bu konuşmayı kimseyle paylaşmayacaktım, avukatlarımla konuştuk, savcılığa gidecektim ve savcılığa suç duyurusunda bulunacaktım.

"Sizin arkadaşlarınız gözaltında mı hatırlamıyorum, beni ilk arayan siz misiniz Sezgin Bey? Avukatı mı beni aramış, benim sayın bakana, Habertürk gibi bir kurumla yollarımı ayırmama sebep olan hata... Bakan bana 'Sana anlattığı gibi değil o işler' dedikten sonra bunun arkadaşları mı şey yapılmış, ben avukatını mı aramışım, 10 milyon Euro mu istemişim, 1 dolarını, 1 Euro'sunu mu almışım? Az önce sana kaç TL'lik kirada oturduğumu, kaç paralık arabaya bindiğim, ne olduğunu, hepsini anlattım. Hepsi araştırılsın ki ben nasıl bir yalıda oturuyormuşum, nasıl bir harcamam varmış, nasıl bir para trafiği yönetiyormuşum... Sen, ben, hepimiz o yayındaydık. O yayında da üstünde bu kadar baskı vardı değil mi? Sayın bakanı aldığımız yayında, sonrasının arkasından bir sürü yazı yazıldı... Ya ne olduysa, ben İçişleri Bakanı'yla yayın yaptıktan sonra Sedat Peker yayına çıkıyor -bu arada benim adım Veyis, Veysi değil-. Salı günü grup toplantısında sayın Devlet Bahçeli 23 gündür bakanla ilgili bir açıklama yoktu, açıklama yapıyor, sayın Cumhurbaşkanı çarşamba açıklama yapıyor yanlış değildir. Çarşambadan itibaren ben Sedat Peker'in iddialarının arasında bulunuyorum.

"Sayın Bakan beni aradı, ben Habertürk'e çıkmak istiyorum dedi"

"Sayın Bakan beni aradı, ben Habertürk'e çıkmak istiyorum dedi. Türkiye'nin meşru hükümetinin İçişleri Bakanı üzerinden bu devletin Cumhurbaşkanı'na, hükümetine operasyon çekilirken bu organizasyonu ben yapmışım, eski hukukumuzdan dolayı beni aramış.

"Erdal Aras, DYP İstanbul İl Yönetiminde beraber çalıştık. Erdal Aras da yönetimdeydi, yardımcısı değildim. Erdal Aras, biz yayın arasındayken 'insan da biraz bizden bahseder' diye şakalaştık. Erdal Aras, bu ülkenin meşru, aranmayan adamlarından biri. Peker'in adamı mı bilmiyorum. Ben bunu Sedat Peker'den öğrendim. O zaman telefon açtığında da bilmiyordum.

Saymaz: Sezgin Baran Korkmaz sınırlı bir iddia etrafında bağlanmıştı. 10 milyon Euro istendiği yönündeydi. Veyis Ateş de kendisine cevap verdi, biz kendisini bu sınırlı iddia ile yayına almıştık. Kendisi Türkiye'de aranıyor, bu nedenle kendisine de sorulması gereken sorular var. Biz Türkiye'ye döndüğü takdirde kendisiyle program yapmak da istiyoruz. Henüz elinde olduğunu anladığımız kaydı kamuoyuyla paylaşması icap ediyor. Başkası bürokrat ve gazetecilerle ilgili çeşitli iddialar da yer alıyor. Kendisi tekrar yayına bağlanmak istiyor diye arkadaşlarım iletti.

"Gelsin Türk yargısına neyi verecekse versin"

"Türkiye'de aranan bir adamdan bahsediyoruz, Türkiye'de aranan ve uluslararası bir krize sebep olan bir adamla muhatap olmak istemiyorum. Sorduğu soru, 10 milyon Euro istemiş miyim. Gelsin Türk yargısına neyi verecekse versin, ondan sonra hep beraber görelim.

Saymaz: Arkadaşlarım bağlamamızı ve yanlış bir şey olduğunu söylüyor. Savcıların kendisini yapması lazım, savcılar gereğini yapmadığı, komisyon kurulmadığı için, böyle bir toplumsal sorumluluk doğdu. Dolayısıyla böyle bir yayın, kendisini sınırlı ölçüde dahil ettik. Yayından almamız özel bir maksat taşımıyor.

"2001'den 2009'a kadar din öğretmenliği yaptım, Bahçeşehir Kolejleri'nde. 2002 yılında AK Parti iktidarda, DYP değil. 2002'de AK Parti iktidara geldiğine göre, ben de 2006 yılında televizyonculuğa başladığıma göre, demek ki öyle siyasi ilişkilerim var ki, izlediğim hiçbir program izlenmiyor, beni siyasi ilişkilerimden dolayı ekranda tutuyorlar. Öyle bir hikaye düşeceğim ki, günlerdir, yıllardır haberlerini yaptığım bu ve benzeri işlerle ilgili o kadar cahilim ki, adamın bir tanesinin zor durumda açıktan telefonda diyeceğim ki 'Bana 10 milyon Euro gönder, ben senin bu işlerini halledeceğim'. Ben neymişim ya... Ben nasıl bir ilişkiler ağına sahipmişim ki yatım varmış, katım varmış... Süleyman Bey siyasette 14-15 yaşından beridir, sokaklarda afiş asmakla başlayıp buralara kadar gelen bir isim. Onun benim nikah şahidim olması, bir hukukumuzun olması... Neresindeyim ben bu hikayenin?

Korkmaz: Aşağılık herif, yalan söylüyor, gözümün içine baka baka yalan söylüyor

Yeniden yayına bağlanan Sezgin Baran Korkmaz: Lafı ağzıma tıkadınız, problem değil. Bu konunun dışına çıkmayacağıma söz verdim ama Veyis Ateş çok haklı, diyor ki neden bugüne kadar kaydı dinletmedi? İsmail Bey, kaydı siz hepiniz dinlediniz, Veyis Ateş'in gözünün içine bakıp 'yalan söylüyorsun, ben dinledim' demeniz lazım. Kaydı siz dinlediniz, milyonlarca insanın saygı duyduğu bir gazetecisiniz. Ben 10 milyon Euro vermedim. İstendi. Sen kendin dinledin ya. 10 milyon Euro bir klik adına istedi, Veyis Bey, hakem olacağını söyledi, istedi. Ben bu olaylar olunca, adamlar falan gözaltında, ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Gerçekten ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ben ABD'den hakkımda mallarına el koyun diye bir şey yok. Ben ne olduğunu biliyorum, ne yaşadığımı da biliyorum. Bu sırada bir umuttur dersiniz ya... Veyis Bey benden Ankara'da bir görüşme yaptığını, hukuki problemi çözmek için değil, problemi yaratan klik ve lobi olduğunu, onlara 10 milyon Euro vereceğini söyledi. 'Seninle uğraşan lobi ve klik var, onlar bu parayı istiyor'. İki, neden bugün açıklamak mecburiyetinde kaldı. Ben hayatım boyunca İbrahim Kalın'ı bir kere gördüm, merhaba dedim, tanımıyorum. İbrahim Kalın'ı da tanıyan bilen herkes bilir, devlet ahlakına sahip olduğu için kimseyle samimiyeti olan biri değil. Temiz insanları kirletmek için bu kadar mı çaba gösterilir ya? Bende kayıt olduğunu düşünmediği için başkalarını ona doğru çekmeye çalıştığı için ben Sevilay'a dinlettim. Sevilay yönetimine söyleyecekti, bu adalet önünde hesap verene kadar konuşmayacaktım. Ben bunu kastetti demem, beyefendinin kendisi orada, gözlerinizin içine bakıp... Benim çocuğum 6 aydır tedavi göremiyor aşağılık herif, yalan söylüyor, gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Benden kimin için para istediğini onu açıklaması lazım. 20 sene de geçse 20 sene bunun mücadelesini vereceğim.

"Bu tür sinir krizlerine giren insanların psikolojisini de seyircilerimizin takdirine bırakıyorum. Mutabık kaldığımız tek şey şu, hukuk önünde... Bekliyoruz kendisini Türkiye'ye, elinde bu kadar bilgisi belgesi varsa. Benim bir kliğim, bir lobim yok. Ben bir klik adına, bir klik adına 10 milyon Euro, 10 milyon dolar, hiçbirini istemedim. Bunların bir lirasını, bir poundunu da almadım. Buradan da yargıya, yüce Türk adaletine sesleniyorum ki versin her şeyini, ben de gideyim ifade vereyim. Benim neyim var neyim yok araştırılsın, kamuoyu da bunu görsün.

"İçişleri Bakanı'nın benim onu korumama ihtiyacı mı var?"

"Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'nın, ki onlar saygılı olmamız gereken bakanlardır, benim onu korumama ihtiyacı mı var? Süleyman Soylu isminden bahsediyoruz, benim korumama mı ihtiyacı var? Onu korumak adına ne yapabilirim?

"Bir ikincisi, bu vesileyle paylaşmak isterim, bir gün böyle olacağını gerçekten hiç düşünmezdim ama şu bir haftalık zaman içerisinde de bizim mahallede 40 kişiyiz İsmail, hepimiz birbirimizi biliriz. O kadar çok şey yağıyor, o kadar şey duyuyorum ki, şunu da bunu da, bunları biriktireceğim, hepsi elimde toplandığında hiç beklemediğim, ummadığım, tahmin bile etmediğim, nazları düştüğünde bir koparalım, ısıralım diyen ne kadar çok insan varmış.

"Bir savunma verseydim, bir hikaye anlatsaydım, bundan sonra da çıkacak çok şey, hepsini yargıya taşıyacağım, bekledim ya, herkes eteğindeki taşları bir döksün, bakalım ne olacak ne bitecek. Ben kimsenin ablası değilim, kimsenin abisi değilim. Kimse beni aramış değil. Şu ana kadar gördüğüm bir tablo var.

"Krediyle aldım, pandemide araba fiyatları yükseldi, sattım. Bundan önce çok daha iyi araçlara da bindim. Benim aklımda kalmamış...

"Biz bugün bana az önce ağır hakaretler eden bu adamı iyilik meleği, çocuğunun sünnet töreninde çok güzel şeyler yapan, okullar yapan bir insandan, böyle küçük bir tanrıcık haşa kendisini yaratan, oluşturan, az önce bana hakaret eden, hakkımda iddialarda bulunan, bir ara 12 gazeteci vardı... Çok ilginç bir profili konuşuyoruz. Varsa bir derdin gel, Türk adaletine teslim ol.

"HDP'lilerin TV'ye çıkmaması konusunda aynı görüşteyim"

"Afrin'e ilk değil, ikinci ya da üçüncü giren gazeteciydim. AFAD'dan bir mütercim arkadaşla gittik. Ben soruyorum, o tercüme ediyor, onun tercümesini ben yayına veriyorum. Ortada bir editoryal hata olmuş olabilir. O günlerde Türkiye Cumhuriyeti devleti, ÖSO'yla beraber hareket ediliyordu, güya oradaki vatandaş demiş ki, biz ne ÖSO istiyoruz, ne PKK istiyoruz, biz Türk askeri istiyoruz diye çevirmiş, aslında tam tersi şeyler söylemiş. Fakat ben Kürtçe bilmediğim için yayına bu şekilde verdik. Bilseydim bunu bu şekilde vermezdim herhalde. Bilmiyorum İsmail, bilseydim ben müdahale ederdim.

"Bugün de HDP'liler konusunda aynı görüşteyim. Terörle arasına mesafe koymadıktan sonra söyledim. Didem de söyledi, ben söyledim, Mehmet Akif söyledi. O zamanlar inanılmaz bir saldırı geldi üstümüze, arkadaşlarımıza da koruma tahsis edildi. Bilmiyorsun ki İsmail başımıza ne geleceğini, kendini güvende hissetmek istiyorsun. O günlerde de Habertürk'ün kurumsal bir kararıydı, biz de üç ekran yüzü olarak duyurduk.

"Devlet politikası buydu, denedi, analar ağlamasın, buna karşı çıkan vardı, ben destekleyenlerden biriydim. FETÖ meselesinde attığım tweetler utancımızdır dedim. Hala silmedim o tweetleri, utanç olarak orada dursun diye. Oralara gittik, bir sürü röportajlarımız var, yayına verdiklerimiz ve vermediklerimiz var. Devlet böyle düşünüyor diye böyle hareket eden birisi değilim. Devlet denen kavrama da ayrıca bir saygım var.

"Koruma kararımız her yıl mart ya da nisan ayında yenileniyor. Bugünlerde yenilendiği için tekrar bir koruma arkadaşım.

"Paramount Otel'e Cihan Ekşioğlu'nun davetiyle gittim"

"Paramount Otel'e bir kereye mahsus, tatile gitmedim, Cihan Ekşioğlu'nun davetiyle gittim.

"(12 gazeteci iddiası) Duyduklarım var. Bunların bilgileri belgeleri elime gelsin, o zaman tabii ki gideceğim. 40-50 yaşına geldim artık, şaşırmamamız gereken yaşlardayız kabul ediyorum ama 50'li yaşlarıma gelip meslektaş saydığım insanların kurlukta düşeni yemek kanundur gibi bunun kanun olduğunu görmek istemezdim.

"Mesleğim bu benim, şimdi üstümden tren geçti, TIR geçti, tekrar böyle bir şey düşünür müyüm. Önce çocuklarıma, kendime vakit ayıracağım. Yıllardır severek, alnımın akıyla yaptım bu işi. Çok emin değilim. Başka bir gelirim yok. Bundan sonra alacağımız tazminatımızla oturup geçineceğiz. Bu saydıklarımın dışında başka bir gelirim var mı yok mu araştırılsın. Son sözüm şuydu: En başından beridir bir şey yazacağın zaman arayıp sordun, teşekkür ederim İsmail. Özellikle seninle çıkmamın sebebi buydu."