T24 LogoT24 Logo
Politika

Aygün: Lice'deki olayın merkezi idareye bağlı katliam olduğunu düşünüyorum

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, 'Barajı bile indiremeyen bir başbakan Kürt sorununu nasıl çözecek' dedi

01 Temmuz 2013 17:12

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, “Lice’deki olay bana göre münferit değil, planlıdır. Bunun merkezi idareyle bağlantılı bir katliam olduğunu düşünüyorum” dedi. Türkiye’de oyunun kurallarının değiştiğini, sokaklardaki eylemlere herkesin dikkat etmek zorunda olduğunu vurgulayan Aygün, "Barajı bile indiremeyen bir başbakan Kürt sorununu nasıl çözecek” dedi.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Aygün, İçişleri Bakanı Muammer Güler’in Hozat fişlemesiyle CHP’li Oktay Ekşi’ye polislerin aklandığına ilişkin verdiği yanıtı değerlendirdi. Lice sorularını yanıtladı.

 

Asker, barışçıl gösteri yapan insanlara ateş açamaz

 

“Orada üç beş tane asker G-3 tüfeğiyle barışçıl gösteri yapan insanlara ateş açamaz. Hiç kimse bu riske giremez. Bunun merkezi idareyle bağlantılı bir katliam olduğunu düşünüyorum" diyen Aygün, hükümetin olayı uyuşturucu baronlarıyla ilişkilendirmesini de şöyle değerlendirdi:

“Açıklamaları Başbakanın açıklamalarıyla bağlantılı buluyorum. Dikkat ederseniz, önce 'birbirini vurmuşlar' dedi Lice Kaymakam'ı, daha sonra mızrak çuvala sığmayınca bu kez de uyuşturucu çeteleri gibi kamuoyunu bir kez daha aldatan saçma sapan bir açıklama yapıldı. Ama onları boş verin, valinin ve kaymakamın Türkiye'de hiçbir önemi yok, çünkü bütün kurumları Tayyip Erdoğan yönetiyor. Daha bir kaç gün evvel, Celalettin Can'a 'koruculuk kaldırılsın, yüzde 10 barajı düşsün, Kürt sorunuyla ilgili temel taleplere, mesela bölgeye karakol yapılmasın, sınıra yapılıyor ama içeri niye yapılıyor' şeklindeki son derece kabul edilebilir taleplere, Başbakan tümüne ret yanıtı verdi. 'Biz sınıra da, içlere de karakol yaparız, devletiz' dedi. Barajla ilgili de 'biz geldiğimizde vardı, istikrar için gerekiyor' dedi. Dolayısıyla valinin ve Lice kaymakamının açıklamaları Başbakan'ın Akil İnsanlar Heyetiyle toplantısındaki tutumuyla son derece uyumlu. Hatta onu çok ileriye vardırmış, vazife çıkarmış halidir. Bütün bu açıklamalar Başbakan'ın tavrından, Kürt sorununda çözümsüzlüğü dayatan tavrından bağımsız değil. Eğer barajı indirmiyorsanız Kürt sorunun nasıl çözeceksiniz? Bizim barajın yüzde 3'e indirilmesi yönünde önergemiz var, kaç defa reddettiler. Kürt sorunun büyük taleplerini tartışmıyorum bile; anadilde eğitim vesaire.. Barajı bile indirmeyen bir başbakan Kürt sorunun nasıl çözecek”.

 

‘Memleketine hoş geldin TOMA’

 

Aygün, "Diyarbakır halkını da 'memleketine hoş geldin TOMA' diye selamladığı için ben de buradan selamlıyorum" dedi.

 

Muammer Güler’in yargıya talimatı

 

İçişleri Bakanı Muammer Güler'in, Hozat açıklamalarıyla yargıyı etkilemeye çalıştığını söyleyen  Aygün, “Muammer Güler değil, Tayyip Erdoğan bile bu ülkede kalıcı değil. Onların sonu yakın" dedi.

 

ETİKETLER

hülya karabağlıchphüsyin aygünhükümetakpmuammer gülerliceolaylarhozat fişleme

İlgili Haberler

Kadıköy ve Beşiktaş, Lice için yürüdü

Lice’de kalekol inşaatını protesto edenlere yapılan müdahale Kadıköy ve Beşiktaş’ta yapılan yürüyüşlerle kınandı

Redhack, Lice Kaymakamlığı'nın internet sitesini hackledi

Redhack, Lice’de yeni karakol inşaatını protesto eden köylülere ateş açılması nedeniyle Lice Kaymakamlığı’nın internet sitesini hackledi

Kışanak: Lice saldırısının hesabı sorulacak

BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, Lice'deki olaylarla ilgili 'Bu alçakça saldırının hesabı sorulacaktır. Bu kanlı saldırıyı gerçekleştirenler, emri verenler, bu provokasyonu tertipleyenler derhal yargı önüne çıkartılmalıdır' dedi

DTK: Lice saldırısı açık bir cinayettir, Kürt halkına karşı yapılmış saldırıdır

Demokratik Toplum Kongesi, Lice'de meydana gelen olaylar hakkında bir açıklama yaparak çözüm sürecini baltalamaya yönelik bir provokasyon olduğunu belirtti

Diyarbakır Valiliği'nden Lice açıklaması: Uyuşturucu gelirlerini kaybetmekten korktular

'Uyuşturucu faaliyetlerinden büyük menfaatler sağlayan grupların, Çözüm Süreci'nin başlamasıyla elde ettikleri gelirlerin kaybedileceği korkusuyla süreci sabote etmek maksadıyla böyle bir girişimde bulundular'

BDP Lice İlçe Başkanı: Karakol komutanı eylem yapacağımızı biliyordu

BDP Lice İlçe Başkanı Harun Erkuş: Taş atan çocuklara karşı silah mı kullanılır? Çocuklar taşı karakola değil, inşaat alanına attı. Birkaç çocuk inşaat alanına taş atsa bile, bunun karşılığı silah mı, ölüm mü olmalıydı?

PKK'dan Lice olaylarına tepki: AKP kuşku ve güvensizlik yaratıyor

PKK, Lice'de yaşanan olaylarla ilgili, 'AKP kuşku ve güvensizlik yaratıyor' açıklamada bulundu

MAZLUM-DER'den Lice raporu: Kolluk güçleri kitlenin üzerine kasti ateş açtı

MAZLUM-DER Diyarbakır Şubesi'nin hazırladığı raporda, gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiği ve ateşli silah kullanılmasını gerektirecek bir durum olmadığı belirtildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24