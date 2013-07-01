Aygün: Lice'deki olayın merkezi idareye bağlı katliam olduğunu düşünüyorum

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, “Lice’deki olay bana göre münferit değil, planlıdır. Bunun merkezi idareyle bağlantılı bir katliam olduğunu düşünüyorum” dedi. Türkiye’de oyunun kurallarının değiştiğini, sokaklardaki eylemlere herkesin dikkat etmek zorunda olduğunu vurgulayan Aygün, "Barajı bile indiremeyen bir başbakan Kürt sorununu nasıl çözecek” dedi.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Aygün, İçişleri Bakanı Muammer Güler’in Hozat fişlemesiyle CHP’li Oktay Ekşi’ye polislerin aklandığına ilişkin verdiği yanıtı değerlendirdi. Lice sorularını yanıtladı.

Asker, barışçıl gösteri yapan insanlara ateş açamaz

“Orada üç beş tane asker G-3 tüfeğiyle barışçıl gösteri yapan insanlara ateş açamaz. Hiç kimse bu riske giremez. Bunun merkezi idareyle bağlantılı bir katliam olduğunu düşünüyorum" diyen Aygün, hükümetin olayı uyuşturucu baronlarıyla ilişkilendirmesini de şöyle değerlendirdi:

“Açıklamaları Başbakanın açıklamalarıyla bağlantılı buluyorum. Dikkat ederseniz, önce 'birbirini vurmuşlar' dedi Lice Kaymakam'ı, daha sonra mızrak çuvala sığmayınca bu kez de uyuşturucu çeteleri gibi kamuoyunu bir kez daha aldatan saçma sapan bir açıklama yapıldı. Ama onları boş verin, valinin ve kaymakamın Türkiye'de hiçbir önemi yok, çünkü bütün kurumları Tayyip Erdoğan yönetiyor. Daha bir kaç gün evvel, Celalettin Can'a 'koruculuk kaldırılsın, yüzde 10 barajı düşsün, Kürt sorunuyla ilgili temel taleplere, mesela bölgeye karakol yapılmasın, sınıra yapılıyor ama içeri niye yapılıyor' şeklindeki son derece kabul edilebilir taleplere, Başbakan tümüne ret yanıtı verdi. 'Biz sınıra da, içlere de karakol yaparız, devletiz' dedi. Barajla ilgili de 'biz geldiğimizde vardı, istikrar için gerekiyor' dedi. Dolayısıyla valinin ve Lice kaymakamının açıklamaları Başbakan'ın Akil İnsanlar Heyetiyle toplantısındaki tutumuyla son derece uyumlu. Hatta onu çok ileriye vardırmış, vazife çıkarmış halidir. Bütün bu açıklamalar Başbakan'ın tavrından, Kürt sorununda çözümsüzlüğü dayatan tavrından bağımsız değil. Eğer barajı indirmiyorsanız Kürt sorunun nasıl çözeceksiniz? Bizim barajın yüzde 3'e indirilmesi yönünde önergemiz var, kaç defa reddettiler. Kürt sorunun büyük taleplerini tartışmıyorum bile; anadilde eğitim vesaire.. Barajı bile indirmeyen bir başbakan Kürt sorunun nasıl çözecek”.

‘Memleketine hoş geldin TOMA’

Aygün, "Diyarbakır halkını da 'memleketine hoş geldin TOMA' diye selamladığı için ben de buradan selamlıyorum" dedi.

Muammer Güler’in yargıya talimatı

İçişleri Bakanı Muammer Güler'in, Hozat açıklamalarıyla yargıyı etkilemeye çalıştığını söyleyen Aygün, “Muammer Güler değil, Tayyip Erdoğan bile bu ülkede kalıcı değil. Onların sonu yakın" dedi.