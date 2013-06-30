Diyarbakır Valiliği'nden Lice açıklaması: Uyuşturucu gelirlerini kaybetmekten korktular

Helin Alp/Ankara

Lice'de karakol yapımını protesto etmek isteyen yaklaşık 200 kişilik gruba askerler tarafından ateş açılmış, 1 kişi ölmüş 10'dan fazla kişi de yaralanmıştı. Lice'de yaşanan bu olayla ilgili Diyarbakır Valisi Cahit Kıraç bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada Diyarbakır Valiliği, Lice İlçesi’ne bağlı Kayacık Jandarma Karakolu’na yönelik cuma günü saldırının önceden organize edildiğini, faillerin saptanmasına ilişkin soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi. Diyarbakır Valiliği, Lice'deki olaylara ilişkin, uyuşturucu faaliyetlerinden büyük menfaat sağlayan grupların, çözüm sürecinin başlamasıyla elde ettikleri geliri kaybedeceği korkusuyla süreci sabote etmek maksadıyla böyle bir girişimde bulunulduğunun değerlendirildiğini kaydetti. Vali ayrıca, grup içinden askerlere ve karakola ateş edildiğini iddia etti

Valilik, Lice'deki karakol yapımı gerginliğiyle ilgili olayların son dönemde gerçekleştirilen başarılı uyuşturucu operasyonlarını engellemek ve bundan sonra benzeri çalışmaların önüne geçebilmek için planladığını bildirdi.

İşte Valilik'ten yapılan o açıklama:

28.06.2013 günü saat 15.00 sıralarında, Lice İlçemiz Kayacık Bucağı'nda tadilat çalışmaları yapılan Kayacık Jandarma Karakolu'nun inşaat çalışmalarını durdurmak ve protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapılmış ve akabinde karakola yönelik fiili taarruzda bulunulmuştur. Kayacık Karakolumuzda görevli askerlerimiz tarafından bahse konu grup karakola davet edilmiş diyalog yolu kullanılmaya çalışılmış ancak bahse konu grup içerisinden karakolumuz, karakolumuzda görevli askerlerimiz ve inşaat alanına yönelik taş atılmaya başlanmış akabinde el yapımı patlayıcı madde ve molotof kokteyli atılmıştır. İnşaat işçilerinin kullandığı çadırlar yanmış ve nöbet kulübesinde görev yapmakta olan askerlerimize yönelik molotoflu saldırıda bulunulmuştur.

Yapılan tüm uyanlara rağmen bahse konu grubun dağılmamaları üzerine gazlı müdahalede bulunmuş, grup içerisinde karakola doğru ateş edilmesi üzerine güvenlik güçlerince havaya uyarı ateşi açılarak grubun dağılmaları istemiş ancak, bahse konu grup dağılmamakta ısrar ederek karakolun içine girmeye çalışmıştır. Devam eden olaylar sırasında gösterici grup içerisinden kimliği tespit edilmeye çalışılan şahıslar tarafından Kayacık Jandarma Karakola ateş edilmiştir.

Yaşanan kaygı verici olaylar sonucu (1) vatandaşımız hayatını kaybetmiş, (9) vatandaşımızda çeşitli yerlerinden yaralanmış ve sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alınmıştır.

Bahse konu olayda halkı provoke ederek Kayacık Jandarma Karakoluna saldırılmasına neden olan, bu önceden organize edilmiş olayın faillerinin tespitine yönelik kolluk kuvvetlerimiz ile adli ve idari mercilerimiz tarafından çok yönlü takibat yapılmakta olup, güvenlik güçlerince bölgede son dönemde gerçekleştirilen başarılı uyuşturucu operasyonlarını engellemek, huzur ve asayişin temini için bundan sonra bölgede yapılacak benzeri çalışmaların önüne geçebilmek için söz konusu saldırı eylemini planladığı, bahse konu uyuşturucu faaliyetlerinden büyük menfaatler sağlayan grupların, Çözüm Süreci'nin başlamasıyla elde ettikleri gelirlerin kaybedileceği korkusuyla süreci sabote etmek maksadıyla böyle bir girişimde bulundukları değerlendirilmektedir.

Tüm halkımıza bu suç şebekelerine zehir tacirlerine fırsat vermemelerini bu oyuna gelmemelerini ülkemizde oluşan huzur ortamını bozmak isteyenlerin tahriklerine kapılmamalarını, sağduyulu hareket etmelerini temenni ediyorum.

Ayrıca, yaşanan bu elim olay ile ilgili çok yönlü çalışmalarımız en ciddi kararlılıkla devam etmekte olup Çözüm Süreci'ni bozmak isteyen uyuşturucu baronlarının ve ona yardımcı olan terör örgütü mensuplarının faaliyetleri her yönüyle incelenmektedir. Kimse tahriklere kapılmasın.

