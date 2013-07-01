PKK'dan Lice olaylarına tepki: AKP kuşku ve güvensizlik yaratıyor

PKK, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada "AKP iktidarı gerçekten barış ve demokratik çözümden yana ise, yeni karakolların ve barajların yapımı ile korucuların sayısının arttırılmasını derhal durdurmalıdır. Halkın demokratik tepkisine dahi tahammülü olmayan bir iktidar zihniyeti, çözüm sürecini ne kadar geliştirebilir" ifadelerini kullandı.

PKK, Lice’de karakol protestosu sırasında yaşanan olaylara tepki gösteren bir açıklama yayımlandı.

KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı tarafından yapılan ve Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan açıklamada Diyarbakır’da ‘acımasız bir baskının’ uygulandığı belirtilerek halka her yerde demokratik-siyasi-meşru eylemleri yükseltme çağrısında bulunuldu.

'AKP kuşku ve güvensizlik yaratıyor'

Yeni karakolların, sınır barajlarının ve korucu alımlarının eleştirildiği açıklamada şunlar belirtildi:

"Demokratik Çözüm Süreci’nin ikinci aşamasında adım atması gereken AKP iktidarı, özellikle son günlerde yoğunlaşan saldırılarıyla kuşku ve güvensizlik yaratan bir tutum içerisine girmiştir. Sürecin ruhuna denk düşen bir zihniyet ve pratik adımlar atmak yerine, hiçbir umut ve güven vermeyen bir yaklaşım, tarz ve üslup içerisindedir.

Kürt halkının yeni karakolların yapılmasına karşı tepki göstermesi, son derece haklı ve meşru bir tepki olduğu gibi, aslında halkımızın Demokratik Çözüm Süreci’ne ne kadar sahiplendiği ve başarılı olması için ne kadar kararlı olduğunu ortaya koymaktadır. AKP iktidarı gerçekten barış ve demokratik çözümden yana ise, yeni karakolların ve barajların yapımı ile korucuların sayısının artırılmasını derhal durdurmalıdır.

Lice’de Medeni Yıldırım’ı katleden zihniyetle Ankara’da Ethem Sarısülük’ü katleden zihniyet aynı zihniyettir.

AKP iktidarı şunu çok iyi bilmelidir: Kürt halkı sindirilmeyi, teslim alınmayı ve sessiz kalmayı asla kabul etmeyecektir. Demokratik eylemlerin bastırılmasına göz yumamaz ve buna karşı sessiz kalamayız. Demokrasi mücadelesinde demokratik eylemleriyle ısrarını göstereceği gibi, her saldırı yeni direniş dalgalarıyla karşılanacaktır."