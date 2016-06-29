Atatürk Havalimanı'nda canlı bomba terörü; en az 42 ölü, 239 yaralı!

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında 42 kişi hayatını kaybetti, en az 239 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği, hayatını kaybedenlerden 28'inin Türk, 10'unun yabancı uyruklu ve üçünün çifte vatandaş olduğunu açıkladı. Hayatını kaybedenlerden 19'unun kimliği belirlendi ve ailelerine teslim edildi. Yaralanan 239 kişiden 109'u taburcu edildi, 130'unun hastanedeki tedavileri sürüyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın IŞİD bağlantılı olduğunu açıkladığı saldırıda üç canlı bomba kendini havaya uçururken, dört saldırganın daha eyleme katıldığı iddia edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir saldırganın polisten kaçtığı, vurulmasının ardından yerde bir süre yattıktan sonra kendini havaya uçurduğu görülüyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırganlardan birinin kaleşnikof silahla yolcuları taradıktan sonra kendini havaya uçurduğunu söyledi.

X-RAY'dan geçemeyince kalaşnikofla taradı

Havaalanında bir güvenlik zaafiyetinin olmadığını söyleyen Başbakan Yıldırım, "Teröristler bir ticari taksiyle havalimanına gelmiş ve bilahare eylemlerini gerçekleştirmişlerdir" dedi.

Atatürk Havalimanı'nda Dış Hatlar Terminali'nin girişinde bu akşam peş peşe 3 ayrı patlama meydana geldi. 3 canlı bombanın saldırı düzenlediği öğrenildi. Önce bir teröristin x-ray cihazından geçmeye çalıştığı, fark edilince etrafı tarayıp kendisini patlattığı belirtiliyor. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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"Saldırı IŞİD'i işaret ediyor"

Başbakan Binali Yıldırım, terör saldırısıyla ilgili ilk belirtilerin radikal İslam terör örgütü IŞİD'i işaret ettiğini belirtirken, herhangi bir güvenlik açığı olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tüm insanlığın terörle karşı ortak mücalede vermesi gerektiğini belirtirken, "Bu saldırının, herhangi bir sonuç elde etmeyi değil, sadece ve sadece masum insanların kanı ve acısı üzerinden dünyaya ülkemiz aleyhinde propaganda malzemesi üretmeyi hedeflediği açıktır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dış hatlar terminalinde bir saldırganın yolcuları taradığını ve ardından kendini havaya uçurduğunu söyledi. Bozdağ, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki saldırıda, ilk bilgilere göre 3 canlı bombanın kendisini patlattığını belirterek, "Teyide muhtaç ham bilgi. 3 tane teröristin olduğu ifade ediliyor. Ve şu ana kadar elde edilen bilgilere göre, 31 civarında ölü var. Yaralı sayısı da 147 olarak bana geldi" dedi. Habertürk gazetesi ise yaralı sayısının 207 olduğunu iddia etti.

Görgü tanıkları olayı anlattı

Görgü tanıkları ilk patlamanın ardından iki saldırganın da kendini havaya uçurduğunu söyledi. Emniyet kaynakları saldırının IŞİD bağlantılı olabileceğini söyledi.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve özel harekat polisi sevk edildi. Havalimanı içinde çok sayıda yaralının yerde yattığı görüldü. Atatürk Havalimanı araç girişine kapatıldı. Güvenlik nedeniyle, havalimanı yönüne giden metro seferleri Yenibosna durağında son buluyor. Sağlık Bakanlığı, olay yerindeki tüm yaralıların hastanelere sevk edildiğini duyurdu.



AP: Türk yetkili, 50 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi



Associated Press (AP), kıdemli bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, saldırıda yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiğini ve 60 kişinin de yaralandığını aktardı. AP, kıdemli bir Türk yetkilisine dayandırdığı haberinde, "Saldırıyı terör örgütü IŞİD'in üstlendiğini" duyurdu.

Görgü tanığı: Gök gürlemesi gibiydi

CNN Türk'e konuşan görgü tanığı bir taksi şoförü "İç hatlardan dış hatlara sıraya girdik, ben en arkadaydım. Silah sesleri geldi, gök gürlemesi gibi, her yer alev oldu. Ön cam havaya uçtu, öndeki araç hurda olmuş. Silah sesleriyle patlama arasında en fazla iki dakika oldu" dedi.

CNN Türk'e konuşan bir yaralı yakını, "Havalimanında kardeşim taksici olarak çalışıyordu. Öldü mü, sağ mı bilmiyoruz" diye konuştu.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde meydana gelen patlamanın ardından İçişleri Bakanı Efkan Ala ile İstanbul Valisi Vasip Şahin'i telefonla arayarak, olay hakkında bilgi aldı.

Yıldırım, ayrıca konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı bünyesinde kriz masası oluşturulması talimatını verdi.







Görgü tanığı: 20 ambulans ve taksiler yaralı taşıdı

Görgü tanıklarından Ercan Ceyhan, CNNTürk'ün yaptığı canlı telefon bağlantısında, önce 10 el silah sesi duyduklarını, hemen ardından büyük bir patlama sesi geldiğini, 10-15 saniye kadar sonra ikinci patlama sesinin geldiğini söyledi. Çok sayıda kanamalı yaralı gördüğünü, ilk anda Dış Hatlar Terminali Gelen Yolcu bölümüne sevk edilen 20 ambulansın yanı sıra bazı taksilerin de yaralı taşıdığını belirtti. Ceyhan, olayın terminalin otopark kısmının orta bölümünde meydana geldiğini kaydetti.

Atatürk Havalimanı'ndaki yolcular

otobüslerle tahliye edildi

Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısının ardından yolcular ve personel belediyeye ait otobüslerle otellere ve şehir merkezlerine götürüldü.

Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen patlamanın ardından, iç ve dış hatlarda terminalinde bulunan yerli ve yabancı yolcular ve havalimanı çalışanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle çevredeki otellere yerleştirildi. Bu arada havalimanı çalışanları ve pilot ile kabin memurları araçlarını otoparklardan alamadığı için otobüslerle şehir merkezlerine götürüldü.

Atatürk Havalimanı'ndaki canlı bombalı saldırıdan kurtulan turistlerin İETT otobüsleriyle Taksim Meydanı’na bırakıldığı belirtildi. Meydandaki turistlerin bir süre çaresizlik içerisinde beklediği ifade edilirken, İngilizce bilen vatandaşların ve çevredeki gönüllülerin organizasyonuyla turistlerin büyük kısmının evlere ve otellere yerleştirildiği belirtildi.

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"1883 yolcu otellere yerleştirildi"

İzmir Vali Yardımcısı Zülkif Dağlı, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısı sonrası İzmir Adnan Menderes Havalimanına sevk edilen bin 883 yolcunun otellere yerleştirildiğini söyledi.

Adnan Menderes Havalimanı'ndan sorumlu Vali Yardımcısı Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen terör saldırısı kapsamında Havalimanı Kriz Merkezinin saat 01.00' da toplandığını, alınan güvenlik tedbirleri ve uçuş operasyonlarının değerlendirildiğini aktardı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmesi gereken Türk Hava Yollarına ait 13 uçağın İzmir Adnan Menderes Havalimanına yönlendirildiğini belirten Dağlı, “Uçaklardaki bin 883 yolcunun tamamı çevredeki iller de dahil olmak üzere otellere tahliyesi sağlandı.” dedi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanında park halinde toplam 36 uçak ve 1 adet boş park sahası bulunduğunu ifade eden Dağlı, ayrıca havalimanında bulunan taksi yollarının park için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Başmüdürlüğü tarafından düzenlenmesinin yapıldığını kaydetti.

DHMİ kaynakları: 2 canlı bomba patladı

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri kaynaklarına göre havalimanında 2 canlı bomba patladı. Biri dış hatlar terminalinde diğeri de otoparkta olmak üzere 2 canlı bomba patladı.

Kriz masası oluşturuldu

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde meydana gelen patlamanın ardından İçişleri Bakanı Efkan Ala ile İstanbul Valisi Vasip Şahin'i telefonla arayarak, olay hakkında bilgi aldı.

Yıldırım, ayrıca konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı bünyesinde kriz masası oluşturulması talimatını verdi.

Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar

tekrar rutin seyrine döndü

Başbakan Binali Yıldırım, terör saldırısından yaklaşık 6 saat sonra yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar tekrar rutin seyrine döndüğünü ve iniş kalkış iptalleri geri alındığını söyledi.

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Valilikten açıklama: 41 ölü, 239 yaralı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.06.2016 tarihinde Atatürk Havalimanında meydana gelen menfur terör saldırısı neticesinde 29.06.2016 (bugün) saat 13:00 itibariyle;41 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Hayatını kaybedenlerden 37 kişinin kimliği tespit edilmiş, bunlardan 10'unun yabancı uyruklu, 3'ünün ise çifte vatandaş olduğu anlaşılmıştır. Hayatlarını kaybeden 19 kişi yakınlarına teslim edilmiştir.

Hastanede yaralı olarak bulunan 239 kişiden 109'u taburcu edilmiş, 130 kişinin tedavilerine devam edilmektedir.

Menfur saldırı ve faillerine yönelik detaylı inceleme çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Bu haince saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."