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Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Canlı bombaların keşif yapıp yapmadığının da araştırıldığı soruşturmada, geçmişe yönelik kamera kayıtlarına da bakılacak

29 Haziran 2016 14:23

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısıyla ilgili olarak soruşturma başlattı

Soruşturma kapsamında, canlı bomba olan kişilerin Adli Tıp Kurumundaki otopsilerinin bittiği ve olayda belden yukarılarında vücut bütünlüğünün bozulduğu, kimliklerinin belli olmadığı ve yabancı olabilecekleri şüphelerinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, canlı bombaların keşif yapıp yapmadığının da araştırıldığı soruşturmada, geçmişe yönelik havalimanındaki kamera kayıtlarının inceleneceği kaydedildi.

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