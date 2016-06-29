Dünya liderlerinden Atatürk Havalimanı saldırısına kınama

36 kişinin öldüğü 140 kişinin yaralandığı Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısıyla ilgili dünya liderlerinden kınama mesajları geldi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen terör saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hala ne olduğunu ve kim tarafından yapıldığını araştırıyoruz. Karşımıza çıkan ilk zorluk, terörün aktörleri ile yüzleşmektir" dedi.

Beyaz Saray'dan kınama

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

"ABD, düzinelerce insanın öldüğü ve yaralandığı İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bugün meydana gelen hain terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor." ifadesini kullanan Earnest, Atatürk Havalimanı'nın, bu yıl terör saldırının yaşandığı Brüksel'deki havalimanı uluslararası bağlantılar için bir sembol olduğuna işaret etti.

Earnest, açıklamasında şunları kaydetti:

"Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine derin taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör tehdidiyle mücadelemizi sürdürürken, dünyadaki diğer dost ve müttefiklerimizle, NATO müttefiki ve ortağımız olan Türkiye’ye sarsılmaz desteğimizi sürdürüyoruz."

Merkel: Şok içerisindeyiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, üzücü haberi AB ülkeleri yöneticileriyle yapılan toplantı esnasında aldığını ifade ederek, ''Şahsen ve AB ülkeleri hükümet başkanları hepimiz terörün bu yeni sinsi eyleminden dolayı şok içerisindeyiz.'' dedi.

Merkel saldırıda kaybedenler için taziyelerini bildirirken yaralılara da şifa diledi. Türk halkına seslenmek istediğini belirten Angela Merkel, ''Tüm Türk halkına terörle mücadelede birlik olduğumuzu ve birbirimizi destekleyeceğimizi iletmek istiyorum.'' diye konuştu.

Türkiye'nin son aylarda sürekli terörün hedefi olduğuna işaret eden Merkel bu vesileyle ocak ayında yine bir terör saldırında hayatını kaybeden Almanları anmak istediğini söyledi.

Saldırının kimin gerçekleştirdiği ve hangi motifle yapıldığına dair bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade eden Merkel, bu konuda spekülasyon da yapmak istemediğini vurguladı.

BM'den açıklama

BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Ban, saldırıyı kınayarak kurbanların yakınları ile Türk halkı ve hükümetine taziye dileklerini sundu.

Saldırının sorumlularının tespit edilerek yargı önüne çıkarılmasını umduğunu vurgulayan Ban, terör tehdidiyle karşı karşıya olan Türkiye ile "sıkı dayanışma" içinde olduğunu belirtti. Ban, terör ve aşırılıkçı şiddetle mücadelede bölgesel ve uluslararası çabaların artması gerektiğini ifade etti.

Donald Trump: Çok üzgünüm

ABD Başkan adaylarından Donald Trump "Bir terörist saldırı daha, bu kez İstanbul'da. Dünya neler olduğunu anlayacak mı? Çok üzgünüm" paylaşımında bulundu.

Hillary Clinton ise "İstanbul saldırısının ABD'nin terör tehtidi karşısında geri çekilemeyeceğini hatırlattığını" söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Hammond, açıklamada 'İstanbul'daki saldırılardan dolayı dehşete düştüm. Düşüncelerim patlamada hayatını kaybeden ve etkilenenlerle. Yardıma hazırız” ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabındaki açıklamasında, "İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıyı kınıyorum. Kalbim, kurbanların aileleri, yaralananlar ve Türk halkıyla beraber." ifadesini kullandı.



Tusk: Böyle zamanlarda bir arada olmalıyız





AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Liderler Zirvesi'nin bitiminde düzenlendiği basın toplantısının başlangıcında terör saldırısına değindi. Tusk, "Her şeyden önce bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilemek istiyorum. Böyle zamanlarda bir arada olmalıyız." diye konuştu.



AB Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, Twitter'dan "İstanbul Havalimanı'ndaki alçakça terör saldırısını kınıyorum. Türk halkı ve hükümetin yanındayız. Teröre karşı bir aradayız." mesajını paylaştı.

Bass: Saldırının dehşeti içindeyiz

ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıya ilişkin Twitter adresinden "Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen saldırının dehşeti içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte yas tutuyor ve yaralılara acil şifa için dua ediyoruz" dedi.

AB Konseyi için Brüksel’de bulunan Başbakan Matteo Renzi, zirve çıkışı İtalyan basınına yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanı’nda meydana gelen saldırıya değinerek, “Yaşanan hadise dolayısıyla Türk hükümeti ve Türk halkına derinden yakınlığımı belirtmek isterim.” ifadesini kullandı. İstanbul’daki olaydan zirve sırasında haberdar olduklarını aktaran Renzi, bu tür hadiselerin terör tehdidine karşı hep birlikte güçlü bir cevap verilmesi gerekliliğini onayladığını söyledi.

Renzi, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından da, “Yüreğimiz, İstanbul’dan gelen trajik haberler karşısında Türk halkının acısını paylaşıyor. Her yerde teröre karşıyız.” mesajını paylaştı.

ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD ile mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, İstanbul Havalimanı'ndaki saldırıya ilişkin Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı'ndaki korkak terörist saldırısının kurbanları için dua ediyoruz. Teröre karşı NATO müttefiki Türkiye ile mücadelemiz devam edecek" dedi.

Hollande: Şİddetle kınıyorum

Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen François Hollande, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Türkiye'de ard arda düzenlenen saldırılar ülkedeki durumu daha da zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Pedro Agramunt da resmi Twitter hesabından, "İstanbul'da düzenlenen başka bir saldırı karşısında daha dehşete düştüm. Saldırıyı şiddetle kınıyor, Türkiye'ye ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum." paylaşımında bulundu.

Valls: Fransa Türklerin yanında

Fransa Başbakanı Manuel Valls ise Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, "İstanbul'da havalimanında yapılan barbar saldırı karşısında dehşete kapıldım. Fransa, terörizme karşı Türklerin yanındadır." değerlendirmesini yaptı.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, "Üye ülkemiz Türkiye, tekrar bir ölümcül terör saldırısının acısını yaşamaktadır. Bu sıkıntılı zamanlarda sizinle beraberiz." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier ise ''İstanbul'dan gelen haberle şok oldum. Düşüncelerim Türkiye'deki insanlarla beraber.'' değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, mesajında ''Haberler İstanbul'dan çok kötü. Düşüncelerimiz hayatını kaybedenler ve yaralılar için.'' ifadelerine yer verdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Atatürk Havalimanı'ndaki saldırı sonrası büyük şaşkınlık yaşadığını, İstanbul'daki konsolosluklarının konuya ilişkin seferber olduğunu belirtti.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda korkunç terör saldırısı. Benim düşüncelerim, kurbanların dostları ve aileleriyledir." paylaşımını yaptı. Kurbanların hangi milletten olduğunun henüz bilinmediğini ifade eden Kurz, İstanbul'daki konsolosluk yetkilileriyle temasta bulunduklarını kaydetti.

Belçika Başbakanı Charles Michel, "Düşüncelerim İstanbul havalimanındaki terör saldırısı kurbanlarıyla beraber. Bu çirkin şiddet eylemini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, "İstanbul'daki havaalanında aşağılık bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Türk halkıyla birlikte duruyoruz." mesajını iletti.

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati de İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınadığını belirtti.

Hollanda Dışişleri Bakanlığınca Twitter üzerinden yapılan açıklamada ise Bakan Bert Koenders'in, mevkidaşı Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak, saldırıyla ilgili taziyelerini ilettiği bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "İstanbul'daki terör saldırısı yüzünden tiksinti ve dehşet içindeyiz. Teröre karşı komşularımızı ve dostlarımızı destekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terör çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koydu." ifadesini kullanarak saldırıyı kınadığını duyurdu.

Zarif, "Dost ve komşumuz olan ülkenin havaalanında terör çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Şiddet dünyayı tehdit eden bir aşırılıktır. Hep birlikte onunla mücadele etmeliyiz." paylaşımında bulundu.





Kanada Dışişleri: Türkiye'nin yanındayız

Sosyal medya hesabından saldırıyı kınayan Kanada Dışişleri Bakanı Dion, ayrıca yazılı bir açıklama yaptı.

Dion açıklamasında, Kanada hükümeti adına, kurbanların ailelerine ve yakınlarına yürekten başsağlığı ve yaralılara acil şifa temennisinde bulundu. Dion, "Bu son saldırıyla birlikte, terör saldırılarıyla mücadele eden Türkiye’ye, teröre karşı birlikte mücadele azmimizi yineliyoruz. Türk halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

Dion, İstanbul'da yaşayan Kanada vatandaşlarından yardıma ihtiyacı olanların Kanada Başkonsolosluğuna başvurmalarını istedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'daki terör saldırısının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dostlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, terör saldırısının şiddetle kınandığı vurgulandı. Pakistan'ın her zaman olduğu gibi "kardeş" Türk halkıyla birlik içinde olduğuna değinilen açıklamada, Türkiye'nin terörle kararlı mücadelesinin başarıyla sonuçlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin "güçlü iradesi ve sarsılmaz azmi" ile terörü kati surette yeneceği ifade edildi.



Malezya Başbakanı Necib bin Rezak, Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısına ilişkin, "Bu haince bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Rezak, İstanbul’da dün akşam saatlerinde meydana gelen saldırı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Saldırıyı ‘şiddetle lanetlediğini’ belirten Rezak, saldırıyı ‘haince’ nitelendirdi ve Türkiye halkına başsağlığı diledi.

Başbakan Necib bin Rezak, Malezya’nın terörizmle mücadelede tüm ülkelerle işbirliğine hazır olduğunu aktararak, "Giriştikleri terör eylemleriyle İslam'ın adını karalayanlarla mücadele noktasında İslam ülkelerini birliğe ve işbirliğini artırmaya davet ediyorum.” çağrısında bulundu.

Söz konusu saldırının, terörle mücadelede istihbarat işbirliğinin artırılması gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizen Rezak, hayatını kaybeden ve yaralananlar arasında Malezya vatandaşının bulunmadığını kaydetti.