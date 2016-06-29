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Atatürk Havalimanı saldırısının ardından uçuşları iptal olan turistler Taksim Meydanı'na bırakıldı

Bir buçuk saatlik beklemenin ardından turistlerin büyük bir bölümü çevre otel ve evlere yerleştirildi

29 Haziran 2016 08:33

Atatürk Havalimanı'ndaki canlı bombalı saldırıdan kurtulan turistlerin İETT otobüsleriyle Taksim Meydanı’na bırakıldığı belirtildi. Uçuş seferleri iptal olan ve kalacak yerleri olmayan turistler, meydanda oturuyor. 

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen saldırının ardından uçuşlar iptal oldu. Sendika.org'un haberine göre, havalimanında yaşadıkları dehşet ve uçuşlarının iptal edilmesinin ardından bir süre bölgede tutulan turistlerin bir süre sonra İETT otobüsleriyle Taksim Meydanı'nda bırakıldığı ifade edildi.

Meydandaki turistlerin bir süre çaresizlik içerisinde beklediği ifade edilirken, İngilizce bilen vatandaşların ve çevredeki gönüllülerin organizasyonuyla turistlerin büyük kısmının evlere ve otellere yerleştirildiği belirtildi.

Bir buçuk saatlik beklemenin ardından turistlerin büyük bir bölümünün çevre otel ve evlere yerleştirildiği kaydedilirken, havalimanı çevresindeki taksilerin ise saldırı bölgesinden kaçmaya çalışanlardan fazla para istediği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

“Havalimanındaki taksiciler sadece turistleri alıyor; 100 lira vermezseniz taşımam diyor”


 

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