Saldırı anında Arnavutluk Başbakanı'nın uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın, Türkiye ziyaretinde bulunmak amacıyla Atatürk Havalimanı'na indiği anda terör saldırısı gerçekleşti.

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı, Edi Rama ve beraberindeki heyetin İstanbul'a vardığını ve havalimanından güvenli bir şekilde İstanbul'daki Türkiye BaşbakanlıkMisafirhanesi'ne götürüldüğünü açıkladı.

Başbakan Edi Rama ve beraberindeki Arnavutluk heyetinin sabah saatlerindeAnkara'ya hareket edeceği bildirildi.

Başbakan Edi Rama İstanbul'a vardıktan sonra, sosyal medya hesabından terör saldırını kınarken "Bu teröristlerin dini, imanı yok, bunların barbarlardan farkı yok" ifadesine yer verdi