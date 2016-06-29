T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atatürk Havalimanı'ndaki canlı bomba saldırısı hakkında sosyal medyada kim, ne konuşuyor?

Atatürk Havalimanı'ndaki canlı bomba saldırısında 36 kişi hayatını kaybetti

29 Haziran 2016 11:44

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında 36 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Saldırı sırasında en az iki kişinin kendini patlattığı belirtilirken, dört saldırganın daha eyleme katıldığı iddia edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir saldırganın polisten kaçtığı, vurulmasının ardından yerde bir süre yattıktan sonra kendini havaya uçurduğu görülüyor. Görgü tanıkları dış hatlar terminalinde iki canlı bombanın daha kendini havaya uçurduğunu aktardı. Saldırı, kısa sürede 

Atatürk Havalimanı'ndaki canlı bomba saldırısı Twitter'da da çok konuşulanlar arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları, saldırıyla ilgili olarak tepkilerini "Yeter", "Terörü lanetliyoruz" ifadeleriyle dile getirdi.

Saldırı hakkında Twitter'da konuşulanlar şöyle:

ETİKETLER

Atatürk Havalimanısosyal medyaTwitterFacebook

\r\n","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-06-29T11:44:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/ataturk-havalimanindaki-canli-bomba-saldirisi-hakkinda-sosyal-medyada-kim-ne-konusuyor,347654","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/ataturk-havalimanindaki-canli-bomba-saldirisi-hakkinda-sosyal-medyada-kim-ne-konusuyor,347654"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24