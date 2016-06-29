Atatürk Havalimanı'ndaki canlı bomba saldırısı hakkında sosyal medyada kim, ne konuşuyor?

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında 36 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Saldırı sırasında en az iki kişinin kendini patlattığı belirtilirken, dört saldırganın daha eyleme katıldığı iddia edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir saldırganın polisten kaçtığı, vurulmasının ardından yerde bir süre yattıktan sonra kendini havaya uçurduğu görülüyor. Görgü tanıkları dış hatlar terminalinde iki canlı bombanın daha kendini havaya uçurduğunu aktardı. Saldırı, kısa sürede

Atatürk Havalimanı'ndaki canlı bomba saldırısı Twitter'da da çok konuşulanlar arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları, saldırıyla ilgili olarak tepkilerini "Yeter", "Terörü lanetliyoruz" ifadeleriyle dile getirdi.

Saldırı hakkında Twitter'da konuşulanlar şöyle:

atatürk havalimanı hakkındaki Tweetler