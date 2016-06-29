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Atatürk Havalimanı 7 saat sonra araç trafiğine açıldı

ABD Federal Havacılık İdaresi de İstanbul ve ABD arası uçuşlara getirmiş olduğu yasağı kaldırdı

29 Haziran 2016 10:44

Atatürk Havalimanı'nda, saldırının ardından kapatılan araç trafiği, 7 saat sonra açıldı. ABD Federal Havacılık İdaresi de İstanbul ve ABD arası uçuşlara getirmiş olduğu yasağı kaldırdı.

Atatürk Havalimanı, dış hatlar terminalinin bulunduğu bölgedeki terör saldırısının ardından araç girişlerine kapatılmıştı. Yaklaşık 7 saat sonra araç trafiği normale dönmeye başladı. Havalimanı girişinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de şüpheli gördüğü şahısların araçlarını durdurup arama gerçekleştirdi.

 

ABD Federal Havacılık İdaresi de (Federal Aviation Administration-FAA), İstanbul Atatürk Havalimanı'nı kana bulayan silahlı ve bombalı saldırıların ardından, İstanbul ve ABD arası uçuşlara getirmiş olduğu yasağı kaldırdı.

 

Tüm seferler askıya alınmıştı

 

FAA, Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen saldırıların ardından, İstanbul'dan ABD havalimanlarına, ABD havalimanlarından da İstanbul'a yapılacak tüm havayolu seferlerinin askıya alındığını açıklamıştı.

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Atatürk Havalimanı7 saat sonraaraç trafiğine açıldı

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