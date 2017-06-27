Adalet Yürüyüşü'nde 13. gün: Kılıçdaroğlu'ndan protestocu AKP'li aileye bayram sürprizi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" on üçüncü gününü geride bıraktı. 432 kilometrelik yürüyüşte bugüne dek yaklaşık 243 kilometre yol katedildi. Kılıçdaroğlu yürüyüşe başlamadan önce olası provokasyonlara dikkat çekerek 12 maddelik bir genelge hazırladıklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu "Şu veya bu nedenle bizi protesto edenlere bir saldırı, bir şiddet, bir ağır söz kullanmayın. Ne söylerlerse söylesinler, sadece onları alkışlayın' dedik" ifadesini kullandı. Ayrıca Gezi eylemleri sırasında öldürülen Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Ethem Sarısülük'ün aileleri ve Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen de Adalet Yürüyüşü’ne destek verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kılıçdaroğlu'nun yönlendirmesiyle, megafondan anons yaparak balkonlarından Rabia işareti yapan AKP'li bir ailenin bayramını kutladı. Kortej, İstanbul’a yaklaştıkça protestoların arttığı görüldü.

Düzce il merkezine ulaşan kortej, yarın (28 Haziran) sabah saat 08:00'de tekrar yürüyüşe başlayacak.

İşte dakika dakika yaşananlar

18:15 Yürüyüş korteji, konaklama için Kalıcı Konutlar sapağından kent merkezine doğru yöneldi. Birkaç yüz metre ilerlemesinin ardından konaklama için duran kitle, yarın yeniden D-100 karayolu üzerinden devam edecek. Mola alanına varılmasının ardından, "Hepiniz harikaydınız, sağolun varolun" anonsu yapıldı.

17:45 Yürüyüşe katılanlar arasında bozkurt işareti yaparak ilerleyen bir vatandaş da vardı. "Adalet için yürüyoruz" diyen vatandaş, "Cebinde parası olmayan, zengin olmayanlar için de adalet istiyoruz" diye ekledi.

17:30 Kortejin yanındaki şeritte ilerleyen ve kitleyi provoke etmeye çalışan 78 plakalı bir arabadaki 4 kişi, yürüyüşün ön kısmında araçlarını durdurmalarının ardından polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

17:20 Protestocuların yanı sıra yürüyüşü destekleyenler de yol kenarında yerlerini aldı.

17:10 Yürüyüş tekrar başladı.

16:40 Yürüyüşe Türk bayrağı ve bozkurt işaretiyle destek veren vatandaşlar da oldu.

16:35 Acaroğlu Tesisleri yakınında mola verildi. Mola verildiği sırada “Protestoya dair duruşunuz için hepinize teşekkür ediyoruz. Benzer provokasyonlar olabilir. Bunları boğmak için sloganlarımızı ısrarla tekrar ediyoruz. Kitlenin yüzde 95'inden destek alıyoruz. 3-5 kişinin provokasyonuna karşılık vermeyin, zaten de vermediniz. Alkışlarınız küfürlerden baskındır” anonsu yapıldı.

16:15 AKP seçmeni olduğunu söyleyen bir kişi de yürüyüşe destek verdiğini söyledi.

16:10 Kaynaşlı'da bulunan Yiğitler Kıraathanesi önünde toplanan bir grup, yürüyüşü küfür ederek protesto etti. Polis, kortej ile protestocular arasında önlem aldı. Önleme rağmen korteje yönelik sataşmalar devam ederken, yürüyüşçüler protestoculara “İyi bayramlar” diledi ve adalet sloganları atmaya devam etti.

Yürüyüşçülerin sakinliği sayesinde gerginlik yaşanmadan bölgeden geçildi. Öte yandan, şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi "Neden şehitler için yürümüyorsunuz, dağdakiler için mi yürüyorsunuz?" diyerek korteje tepki gösterdi.

16:05 Yol üzerinde bir protesto daha gerçekleşti. Yol kenarından çekilmemekte ısrar eden bir protestocu, polis tarafından uzaklaştırıldı.

16:00 6 Mayıs 1972'de idam edilen, 68 kuşağının öğrenci hareketi liderlerinden Deniz Gezmiş’in abisi Bora Gezmiş de Adalet Yürüyüşü’ne katıldı.

15:55 Bozkurt işareti yapan kişilerin de destek verdiği protestocu gruptan kortejin geçişi esnasında "Yuh" sesleri yükselirken, adalet yürüyüşçüleri ise "Hak, hukuk, adalet" sloganları ve alkışlarla yanıt verdi. Gruplar arasında herhangi bir gerginlik yaşanmadı.

15:45 Polis, yol kenarında Erdoğan posteri açan ve Rabia işaretleriyle protestoda bulunan bir grubun önünde güvenlik önlemlerini artırdı.

15:36 Yürüyüşe yeniden başlandı.

12:15 Yürüyüşün 3. etabına saat 15.30'da devam edilecek. 13. günün sonunda adalet yürüyüşçüleri Düzce çıkışında konaklayacak.

11:50 Öğle molası verilen yerin hemen ilerisindeki kavşakta bir trafik kazası gerçekleşti. İki yolcusu bulunan bir motorsiklet polise çarptı. Polis memurunun bacağı kırılırken, motordakilerden biri ambulansla jandarma eşliğinde hastaneye götürüldü.

11:32 Kaynaşlı çıkışında öğle molası verildi.

10:19 Yürüyüş yeniden başladı

09:35 Kaynaşlı'ya girdikten kısa bir süre sonra mola verildi.

09:30 Veli Ağbaba, Kılıçdaroğlu'nun yönlendirmesiyle, megafondan anons yaparak balkonlarından Rabia işareti yapan AKP'li bir ailenin bayramını kutladı.

09:25 Kılıçdaroğlu, Kaynaşlı'da "İyi ki varsın, seviyoruz seni..." pankartıyla karşılandı.

09:20 Kortej Kaynaşlı'ya girdi. Kortejin düzenini sağlamaya çalışan CHP milletvekili Eren Erdem, yol kenarından destek veren bir gence "Gözlüğün çok güzel, sen de çok güzelsin, bizimle yürürsen daha güzel olursun" diye seslendi.

09:00 Yürüyüş güzergahında, korteji selamlaması için TEM üzerine asılan 'adalet' pankartı Karayolları görevlileri tarafından indirildi.

08:27 Bolu merkezinden geçişte artırılan güvenlik önlemleri, Düzce il sınırına girilmesiyle birlikte de artarak devam etti. Yürüyüşün 13. gününün sabahında, ilk yarıda elde edilen deneyimler ışığında 12 maddelik bir "Adalet Yürüyüşü Temel Kuralları" genelgesi yayınlanırken; provokasyonlar karşısında sakin kalınması çağrısında bulunulan anonsların sıklığı da artırıldı. Aynı zamanda tertip komitesi tarafından, kortejin güvenliğine katkıda bulunması için 25 milletvekili de görevlendirildi. Görevli önlükleriyle yürüyecek olan milletvekillerinin kortejin genellikle arkasında yürüyeceği ve hem şüpheli durumlar halinde sorumlu olacakları hem de dışarıdan gelecek müdahaleler karşısında kortejin düzenini sağlayacakları kaydedildi.

08:19 Gezi protestoları sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle yaralanan ve 269 günlük mücadelenin ardından hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ailesi de 13. gününde Adalet Yürüyüşü’ne destek verdi. Bolu Dağı’ndan inilirken Kılıçdaroğlu’nun yanında yürüyen Baba Elvan, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tek başına çıkıp herhangi bir siyasi bayrağı öne çıkarmadan bireysel olarak Türkiye halkları ve herkes için adalet istiyorsa bugün, -işin aslına bakarsanız kendisinin adalete ihtiyacı yok ama o bizleri düşünerek yola çıkıp bugün burada bizler için yürüyorsa herkesin düşünmesi gerekiyor” dedi. Gezi Parkı protestolarının Eskişehir bölümünde polis ve esnaf tarafından dövülmesinin ardından 38 gün yoğun bakımda kalan Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel ve babası Şahap Korkmaz da Kılıçdaroğlu’na yürüyüşün 13. gününde destek verenler arasındaydı. Gezi ailelerinin çocuklarını yitirdikleri günden bu yana adalet aradıklarını ifade eden baba Korkmaz, “Genel Başkanımız bu Adalet Yürüyüşü’nü başlattı, ancak biraz gecikmiş oldu… Daha önce başlatmış olsa, isterdik ki bu kadar gencimiz, insanımız ölmesin. Şimdi yine de genel başkanımızın yanındayız, aynı görüşe, aynı isteklere sahibiz ve adalet için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. Ayrıca Ethem Sarısülük'ün kardeşi de Adalet Yürüyüşü'ne katıldı.

Berkin Elvan ile Ali İsmail Korkmaz'ın aileleri de 'Adalet Yürüyüşü'nde: Biraz geç kalındı...

08:15 Kılıçdaroğlu yürüyüşe başlamadan önce yaptığı basın toplantısında provokasyonlara karşı 12 maddelik bir genelge hazırladıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu "Şu veya bu nedenle bizi protesto edenlere bir saldırı, bir şiddet, bir ağır söz kullanmayın. Ne söylerlerse söylesinler, sadece onları alkışlayın' dedik." değerlendirmesinde bulundu.

"12 maddelik genelge hazırladık"

08:08 Yürüyüşün 13'üncü günü Bolu Dağı'nda başalayacak. Yürüyüşçüler, sis altında Düzce'ye doğru yol alacak.

Bugüne kadar neler yaşandı?

MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Berberoğlu, 14 Haziran'da mahkeme salonunda tutuklandı. Kılıçdaroğlu, aynı gün söz konusu tutuklama kararına tepki gösterdi; "Herkes için adalet" diyerek ertesi gün (15 Haziran 2017) Ankara Güvenpark'ta "adalet yürüyüşü"ne başladı.

Çok sayıda vatandaşın destek verdiği yürüyüşe katılan siyasiler arasında AKP kurucularından Fatma Bostan İnsal, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen, HAS Parti kurucularından Prof. Cihangir İslam, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ve MYK üyesi Levent Tüzel de yer aldı.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da 17 Haziran 2017'de "Birlikte yürümek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Ankara'dan İstanbul'a doğru gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu dün, 16 kilometre yol kat etti. Yürüyüşün 28 gün sürmesi bekleniyor.

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Kavurmacı'nın tutuklanmasına tepki

Yürüyüşün üçüncü gününde Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklanıp daha sonra "sağlık sorunları" gerekçesiyle tahliye edilen damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın yeniden tutuklanmasına da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman eleştirdik, zaman zaman yargının bu tip tutumlarının toplumu ayrıştırdığını ifade ettik. Kesim mahkumiyet kararı çıkmadığı sürece insanların tutuklanmalarını doğru bulmuyorum” dedi.

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"Yargı sizi de davet ederse şaşırmayın"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise dün yürüyüşe ilişkin olarak ilk kez açıklama yaptı. "Yollar yürümekle aşınmaz. Bu yolla hukuk elde edeceklerini zannediyorlarsa bu da mümkün değil" diyen Erdoğan, sözlerinin devamında "Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez. Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın" ifadesini kullandı.

Kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti

Yürüyüşün dördüncü gününde kalp krizi geçiren 79 yaşındaki Hasan Tatlı, ertesi gün (19 Haziran 2017) hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu, "Adalet yolundaki ilk kaybımız. İnşallah, bundan sonra buna benzer bir olayla karşılaşmayız" dedi; Tatlı'nın ailesine baş sağlığı diledi.

Adaleti düşünme eylemi

Dün, Türkiye genelinde adaleti düşünme eylemi başlatıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, saat 18:00'de başlatılan eylemle ilgili olarak "Herkes durarak adaleti düşünecek" dedi.

Grup toplantısı, Çamlıdere yol ayrımında yapıldı

Partisinin Çamlıdere yol ayrımında gerçekleştirdiği grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "adalet yürüyüşü"ne yönelik olarak kullandığı "Unutmayın ki 138'inci madde sadece siyasetçiler için çalışmaz, A'dan Z'ye herkes için çalışır ve yargı yarın eğer sizi de bir yerlere davet ederse şaşmayın" ifadesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Senin ve hükümetinin hakimlere, mahkemelere talimat verdiğini ispat edersem ben, sen namuslu bir insan gibi görevinden istifa edecek misin?" diye konuştu.

Anayasanın 138'inci maddesi şöyle:

MADDE 138: Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

2019 yılında, demokrasinin şaha kalkacağı bir dönemin başlayacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Her firavunun 'Musa'sı vardır. Firavun belli, 'Musa'lar burada. Biz zulme karşı direneceğiz, adaleti savunacağız."

MYK toplandı

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı da dün, yürüyüş güzergâhı üzerinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, iktidara yönelttiği eleştirisinde "Şimdi siz, kalkacaksınız, yargıyı tahakküm altına alacaksınız. Baskı altına alacaksınız. Ondan sonra döneceksiniz, diyeceksiniz ki; Kemal Kılıçdaroğlu yürümesin. Yürütmeye alışanlar, yürümekten korkarlar" ifadesini kullandı.

Tezcan, "adalet yürüşü"ne katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "Siyasi görüşü ne olursa olsun 7 gündür bu yana Genel Başkanımızın arkasında, dağ tepe demeden, yağmurda, çamurda, güneşte adaleti arıyorlar. Kararlılıkla arayanlar, biliyoruz ki adaleti bulacaklar" diye konuştu.

Veli Ağbaba hem çaldı, hem oynadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, mola yerinde davul çaldı; zurna eşliğinde "Ördeği ipek ile bağlamışlar" türküsünü seslendirdi. Yürüyüş, bu sırada renkli anlara sahne oldu.

Destici'ye yanıt

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin "adalet yürüyüşü"nün "hayır" bloğunu ayakta tutmak için yapıldığı eleştirilerine de cevap veren Kılıçdaroğlu, “Adalet yürüyüşü içinde ‘o onu dedi bu bunu yaptı’ya odaklanmamak gerekiyor" ifadesini kullandı.

Gülmen ve Özakça için pankart

Kortejde, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevinin 76'ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için de pankartlar açıldı. Ankara’da işlettiği kuruyemiş dükkanını yürüyüşe katılmak için kapatan esnaf Hıdır Aydun, bugün de korteje katılanlar arasındaydı.

"Şehadet için koşar, öldürürüz" tehdidi

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır dün (23 Haziran 2017) sabah saatlerinde yürüyüşe ilişkin olarak "Bizler ümmetin liderinin, reisin ağzından çıkacak tek bir kelimeye bakıyoruz. Tek kelimesiyle bu hak yolda bırak senin gibi yürümeyi ölürüz, şehadet için koşar öldürürüz" tehdidini dile getiren bir grup vatandaştan şikâyetçi oldu.

Berberoğlu için AYM'ye başvuru

12 milletvekilinden oluşan heyet dün İstanbul'da bulunan Maltepe Cezaevi'nde Berberoğlu'nu ziyaret etti. Heyet, Fatma Kaplan Hürriyet, Dursun Çiçek, Turabi Kayan, Sibel Özdemir, İlhan Kesici, Lale Karabıyık, Tahsin Tarhan, Mustafa Balbay, Zeynel Emre, Hüsnü Bozkurt, Haluk Pekşen ve Erdin Bircan'dan oluştu. Berberoğlu'nun avukatları, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Cenaze izni

Enis Berberoğlu'na, üç gün önce hayatını kaybeden kayınpederinin cenazesine katılması için bir günlük izin verildi. Cami avlusunda kısa bir açıklama yapan Berberoğlu, şunları söyledi:

"Bakanlıkların çok hızlı çalışması sayesinde, ailemin acısını paylaşmak üzere, cenazeye yetiştim. Çok üzgünüm. Murat Aydın, köy enstitüsü mezunu. Yıllarca öğretmenlik yapmış bir aydınlık savaşçısıydı. Kendisi bana Oya'yı hediye etti. Ben de ona bir torun vererek bir ölçüde karşılığını verdim. Durumum malum. Burası bir cenaze. Buna uygun davranmamız gerekiyor. Siyaset konuşmak istemiyorum. Sadece, benim gibiler için adalet uğruna yollara düşenlere çok minnettarım, çok teşekkür ederim."

Avukatlar, cübbeleriyle katıldı

İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar, dün korteje cübbeleriyle katıldı. Eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan, yürüyüşle ilgili olarak hukukçulara yönelik çağrısında "Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve barolar başta olmak üzere, hukuk konusunda duyarlı kim varsa bu eyleme katılmalı" demişti.

Avukat Turgut Kazan, 'adalet yürüyüşü'nde: Tüm hukukçular bu çığlığa katılmalı

Korteje, "Bir CHP milletvekili, makam odasındaki Atatürk portresini indirdi" iddiası nedeniyle mart ayında partiden ihraç edilen Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da katıldı. Nazlıaka, yürüyüş boyunca Kılıçdaroğlu'na eşlik etti.