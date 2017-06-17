Adalet Yürüyüşü üçüncü gününde; G9 Gazeteciler Platformu da Kılıçdaroğlu'na eşlik ediyor

CHP'nin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü üçüncü gününde. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kahramankazan adını alan ilçeye birkaç kilometre kala konaklama için mola veren kitle, hafta sonunun da etkisiyle katılımın artmasıyla birlikte sabah 09.00'da yeniden yola çıktı.

AKP'nin güçlü olduğu Kahramankazan'da herhangi bir gerginlik yaşanmaması için alandaki polis varlığı da artırılırken, şehir dışından çok sayıda kişi de yürüyüşe katıldı.

Enis Berberoğlu'nun meslektaşları, G9 Gazeteciler Platformu da yürüyüşte Kılıçdaroğlu'na eşlik ediyor.

Yürüyüşün başlamasından kısa bir süre sonra gerginlik çıktı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen bir kişi "Allahu ekber" diye bağırarak polislere doğru yöneldi. CHP ekibi kortejin ilerleyişini durdurarak gerginliğin büyümesini engellerken, polis de hızlı bir şekilde olay çıkaran kişiyi gözaltına aldı.

Adalet Yürüyüşü, Kahramankazan merkezi girişinde günün ilk molasını verdi. Polis, yerleşim girişinde katılımcıların üzerini aradı.

Ana akım medya kanallarının bir kısmının yürüyüşe yeterince yer vermediğini düşünen bazı milletvekilleri, NTV'nin sahibi Ferit Şahenk'e ait restoranların boykot edilmesi ihtimalini değerlendirdi. Bir milletvekili de yürüyüşe fiilen katılma imkanı olmayan binlerce kişi bulunduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin dört bir yanındaki adalet sarayları önünde eylem yapılması gerektiğini söyledi.

Dakika dakika yaşananlar

11.00: Yürüyüş, ilk molanın ardından devam ediyor.

11.08: CHP milletvekili Mahmut Tanal da CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklanmasının ardından partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü'ne katıldı. Her iki ayağının da daha önce kırıldığını belirten Tanal, "Böyle yürümek her babayiğidin harcı değil" dedi.

11.20: Kitle, Kazan girişinde yol kenarında bekleyenler tarafından karşılandı. Alkışlarla kitleye destek veren bir kişi, CHP'li olmadığını belirterek "Hicrettir bu hicret, sizi destekliyoruz" diyerek Kılıçdaroğlu'na seslendi.

12.10: Adalet yürüyüşü 50. kilometreye girdi. Yürüyüşün 3. gününde şimdiye kadar 8 kilometreden fazla yol alındı.

12.16: Yürüyüşe saat 15.00'e kadar öğle arası verildi.

15.15: Yürüyüş yeniden başladı.

16.00: CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezası alması ve tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne katılan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Ergenekon ve Balyoz mağduru askerlere seslendi. Pekşen şunları söyledi: "Kumpas davaları döneminde Türkiye’de herkes olağan üstü büyük bir destekle Silahlı Kuvvetler’e yapılan o büyük kumpaslara karşı direniş göstererek adalet istedi ve onlar için gece gündüz hiçbir şeyden korkmaksızın çekinmeksizin panzerlere direndiler polis coplarına karşı direndiler Silivri’de tel örgülerin üzerinden büyük mücadele verdiler. Günlerce aç susuz mücadelelerini sonuna kadar devam ettiler ve başardılar. Ben, bugün buradaki manzaranın içerisinde o kumpas davalarında mağdur olan Silahlı Kuvvetleri mensuplarını da görmek isterdim"

16.32: Yürüyüşe destek vererek Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüyen sanatçılar Yiğidim Aslanım'ı söyledi

16:45 Adalet Yürüyüşü korteji 3. günün kamp alanına ulaştı. Kent Ormanı piknik alanından konaklayacak olan eylemciler, jandırma kontrolünde aranarak kamp alanına alındı.

18:30 'Duran Adam' eylemi gerçekleştirildi

Adalet Yürüyüşü katılımcıları, üçüncü günün sonunda mola verdikleri alanda 2 dakikalık Duran Adam eylemi gerçekleştirdi.

Gezi Parkı protestoları sırasında gerçekleşen Duran Adam eyleminin dördüncü yıl dönümünde anılarak tekrar edilmesinin ardından şehitler için de saygı duruşunda bulunuldu.

18:40 "Yarın şehit babaları için yürüyeceğiz"

CHP heyetinden yapılan açıklamada, Babalar Günü dolayısıyla yarın babalar için yürüneceği belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Yarın babalar için, şehit babaları için yürüyeceğiz" dedi.



