Kılıçdaroğlu, İstanbul'a yaklaştıkça Adalet Yürüyüşü'ne katılım artıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "Adalet Yürüyüşü" on ikinci gününü geride bıraktı. Yürüyüşe başlamadan önce basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili olarak "Dün bir duyum aldık, son derece üzüldüm. Düşünün bir kişi yarglanırken, henüz karar verilmemiş ama Maltepe Cezaevinde özel 3 oda hazırlanıyor" dedi. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı yürüyüş bugüne kadarki en kalabalık günlerinden birini yaşıyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı yol üzerindeki posterlerinin, herhangi bir gerginlik yaşanmaması için otobüslerle perdelendiği belirtildi.

Cumartesi Anneleri'nden bir grup ile Marmara Üniversitesi'nden olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen anayasa hukuku profesörü İbrahim Kaboğlu ve 14 Ağustos 2001'de AKP'yi kuran çekirdek ekipteki dördüncü isim olan Abdüllatif Şener de yürüyüşe katıldı.

432 kilometrelik yürüyüşte bugüne dek yaklaşık 226 kilometre yol kat edildi. Yürüyüşün 28 gün sürmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu yürüyüşüne Bolu Dağkent mevkisinden saat 09.20'de başladı, 17.20'de konaklama alanına varıldı.

İşte dakika dakika yaşananlar,

17:35 Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu halk sizden adalet dilenmiyor, çünkü adil bir düzende yaşamak insanın doğuştan gelen hakkıdır. Bu ülkeye adaleti size rağmen getireceğiz" dedi.

17:10 Konaklama alanına varıldı. Şimdiye kadar yaklaşık olarak 226 kilometre yol kat edildi.

16:45 Yol kenarında bekleyen küçük bir kız çocuğu Kılıçdaroğlu'nu bozkurt işaretiyle selamlarken, babası da "Sizi destekliyoruz, arkanızdayız" diye seslendi. Kılıçdaroğlu da kıza bozkurt işareti yaparak karşılık verdi.

16:15 Kılıçdaroğlu'na yürüyüşün 12. gününün 3. etabında AKP’yi kuran çekirdek kadrodan Abdüllatif Şener ve Prof. İbrahim Kaboğlu da eşlik etti.

15:30 Yürüyüş saat 16.00'da başlayacak. Yürüyüşün başlamasından önce otobüsten provokasyon uyarıları yapıldı. Otobüsten tekrarlanan anonsta, karşıt da olsa siyasi işaretlerin tamamına alkışla karşılık verilmesi istendi ve protestocularla ilgili olarak, "Onları utandırın" çağrısında bulunuldu.

13:00 Barış Anneleri bugün katılarak destek verdikleri, Adalet Yürüyüşü'nün HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'ne kadar devam etmesi gerektiğini savundu.

12:54 Yol üzerinde yürüyüşün yan şeridinden giden bir aracın camı açarak küfretmesinin ardından gerginlik yaşandı. Yürüyüşçüler araç şoförüne tepki gösterirken, atılan şişeler sebebiyle aracın ön camı çatladı. Sürücü polis tarafından araçtan çıkarılarak uzaklaştırılırken, araba görevlilerden biri tarafından güvenli bir alana alındı.

12:27 Köroğlu tesislerindeki ana mola yerine varıldı. Kılıçdaroğlu dinlenmek için karavanına çekildi. Mola yerinde Adalet Yürüyüşçüleri halay çekti.

12:13 Adalet yürüyüşçüleri 900 metre yüksekliğindeki Bolu Dağı'nda...

12:04 Ankara Kadın Platformu, "Eşitlik, özgürlük, barış için adalet istiyoruz" yazan bir pankartla yürüyüşe katıldı.

11:33 Yol üzerindeki üst geçitlerin birinden Türk bayrağı sarkıtan bir grup Rabia işaretleriyle yürüyüşü protesto etti. Yürüyüşe katılanlar ise "Adalet" sloganları ve alkışlarla cevap verdi. Yol kenarından Rabia işareti yaparak "AKP" diye slogan atan bir kişi korumalar ve polisler tarafından uzaklaştırıldı.

11:18 Yol üzerindeki Erdoğan posterleri, herhangi bir gerginlik yaşanmaması için otobüslerle perdelendi. Öte yandan İstanbul'a 226 kilometre kaldı.

11:14 Adalet Yürüyüşü'na katılan bir grup "Kazdağları'na da adalet" yazan pankart taşıdı.

11:00 Moladan çıkıldı. Yol üzerinde askerin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

10:28 Yürüyüş, Abant sapağında mola verdi. 12. günün etabına saat 11.00'de devam edilecek. İlk etapta 5.5 kilometre yüründü.

09:30 En kalabalık günlerinden birini yaşayan yürüyüşe katılım, yoldan eklenenlerle artıyor. Yaklaşık 10 bin kişi yürüyüşe katılıyor.

09:20 Kılıçdaroğlu'nun "Adalet Yürüyüşü"nün 12. günü başladı

09:13 12. gününde yolumuza devam ediyoruz. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ‘Adalet yürüyüşü’nün 12. gününde kısa bir açıklama yaptı. "Dün bir duyum aldık, son derece üzüldüm" diyen Kılıçdaroğlu, "Düşünün bir kişi yarglanırken, henüz karar verilmemiş ama Maltepe Cezaevinde özel 3 oda hazırlanıyor. Odanın ufak tefek eksiklikleri gideriliyor. Çünkü o kişinin mahkum edileceği önceden biliniyor. Ne kadar ceza verileceği önceden biliniyor ve ona göre yer hazırlanıyor" dedi.

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Neler yaşandı?

MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Berberoğlu, 14 Haziran'da mahkeme salonunda tutuklandı. Kılıçdaroğlu, aynı gün söz konusu tutuklama kararına tepki gösterdi; "Herkes için adalet" diyerek ertesi gün (15 Haziran 2017) Ankara Güvenpark'ta "adalet yürüyüşü"ne başladı.

Çok sayıda vatandaşın destek verdiği yürüyüşe katılan siyasiler arasında AKP kurucularından Fatma Bostan İnsal, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen, HAS Parti kurucularından Prof. Cihangir İslam, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ve MYK üyesi Levent Tüzel de yer aldı.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da 17 Haziran 2017'de "Birlikte yürümek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Ankara'dan İstanbul'a doğru gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu dün, 16 kilometre yol kat etti. Yürüyüşün 28 gün sürmesi bekleniyor.

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Kavurmacı'nın tutuklanmasına tepki

Yürüyüşün üçüncü gününde Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklanıp daha sonra "sağlık sorunları" gerekçesiyle tahliye edilen damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın yeniden tutuklanmasına da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman eleştirdik, zaman zaman yargının bu tip tutumlarının toplumu ayrıştırdığını ifade ettik. Kesim mahkumiyet kararı çıkmadığı sürece insanların tutuklanmalarını doğru bulmuyorum” dedi.

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"Yargı sizi de davet ederse şaşırmayın"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise dün yürüyüşe ilişkin olarak ilk kez açıklama yaptı. "Yollar yürümekle aşınmaz. Bu yolla hukuk elde edeceklerini zannediyorlarsa bu da mümkün değil" diyen Erdoğan, sözlerinin devamında "Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez. Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın" ifadesini kullandı.

Kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti

Yürüyüşün dördüncü gününde kalp krizi geçiren 79 yaşındaki Hasan Tatlı, ertesi gün (19 Haziran 2017) hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu, "Adalet yolundaki ilk kaybımız. İnşallah, bundan sonra buna benzer bir olayla karşılaşmayız" dedi; Tatlı'nın ailesine baş sağlığı diledi.

Adaleti düşünme eylemi

Dün, Türkiye genelinde adaleti düşünme eylemi başlatıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, saat 18:00'de başlatılan eylemle ilgili olarak "Herkes durarak adaleti düşünecek" dedi.

Grup toplantısı, Çamlıdere yol ayrımında yapıldı

Partisinin Çamlıdere yol ayrımında gerçekleştirdiği grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "adalet yürüyüşü"ne yönelik olarak kullandığı "Unutmayın ki 138'inci madde sadece siyasetçiler için çalışmaz, A'dan Z'ye herkes için çalışır ve yargı yarın eğer sizi de bir yerlere davet ederse şaşmayın" ifadesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Senin ve hükümetinin hakimlere, mahkemelere talimat verdiğini ispat edersem ben, sen namuslu bir insan gibi görevinden istifa edecek misin?" diye konuştu.

Anayasanın 138'inci maddesi şöyle:

MADDE 138: Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

2019 yılında, demokrasinin şaha kalkacağı bir dönemin başlayacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Her firavunun 'Musa'sı vardır. Firavun belli, 'Musa'lar burada. Biz zulme karşı direneceğiz, adaleti savunacağız."

MYK toplandı

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı da dün, yürüyüş güzergâhı üzerinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, iktidara yönelttiği eleştirisinde "Şimdi siz, kalkacaksınız, yargıyı tahakküm altına alacaksınız. Baskı altına alacaksınız. Ondan sonra döneceksiniz, diyeceksiniz ki; Kemal Kılıçdaroğlu yürümesin. Yürütmeye alışanlar, yürümekten korkarlar" ifadesini kullandı.

Tezcan, "adalet yürüşü"ne katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "Siyasi görüşü ne olursa olsun 7 gündür bu yana Genel Başkanımızın arkasında, dağ tepe demeden, yağmurda, çamurda, güneşte adaleti arıyorlar. Kararlılıkla arayanlar, biliyoruz ki adaleti bulacaklar" diye konuştu.

Veli Ağbaba hem çaldı, hem oynadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, mola yerinde davul çaldı; zurna eşliğinde "Ördeği ipek ile bağlamışlar" türküsünü seslendirdi. Yürüyüş, bu sırada renkli anlara sahne oldu.

Destici'ye yanıt

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin "adalet yürüyüşü"nün "hayır" bloğunu ayakta tutmak için yapıldığı eleştirilerine de cevap veren Kılıçdaroğlu, “Adalet yürüyüşü içinde ‘o onu dedi bu bunu yaptı’ya odaklanmamak gerekiyor" ifadesini kullandı.

Gülmen ve Özakça için pankart

Kortejde, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevinin 76'ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için de pankartlar açıldı. Ankara’da işlettiği kuruyemiş dükkanını yürüyüşe katılmak için kapatan esnaf Hıdır Aydun, bugün de korteje katılanlar arasındaydı.

"Şehadet için koşar, öldürürüz" tehdidi

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır dün (23 Haziran 2017) sabah saatlerinde yürüyüşe ilişkin olarak "Bizler ümmetin liderinin, reisin ağzından çıkacak tek bir kelimeye bakıyoruz. Tek kelimesiyle bu hak yolda bırak senin gibi yürümeyi ölürüz, şehadet için koşar öldürürüz" tehdidini dile getiren bir grup vatandaştan şikâyetçi oldu.

Berberoğlu için AYM'ye başvuru

12 milletvekilinden oluşan heyet dün İstanbul'da bulunan Maltepe Cezaevi'nde Berberoğlu'nu ziyaret etti. Heyet, Fatma Kaplan Hürriyet, Dursun Çiçek, Turabi Kayan, Sibel Özdemir, İlhan Kesici, Lale Karabıyık, Tahsin Tarhan, Mustafa Balbay, Zeynel Emre, Hüsnü Bozkurt, Haluk Pekşen ve Erdin Bircan'dan oluştu. Berberoğlu'nun avukatları, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Cenaze izni

Enis Berberoğlu'na, üç gün önce hayatını kaybeden kayınpederinin cenazesine katılması için bir günlük izin verildi. Cami avlusunda kısa bir açıklama yapan Berberoğlu, şunları söyledi:

"Bakanlıkların çok hızlı çalışması sayesinde, ailemin acısını paylaşmak üzere, cenazeye yetiştim. Çok üzgünüm. Murat Aydın, köy enstitüsü mezunu. Yıllarca öğretmenlik yapmış bir aydınlık savaşçısıydı. Kendisi bana Oya'yı hediye etti. Ben de ona bir torun vererek bir ölçüde karşılığını verdim. Durumum malum. Burası bir cenaze. Buna uygun davranmamız gerekiyor. Siyaset konuşmak istemiyorum. Sadece, benim gibiler için adalet uğruna yollara düşenlere çok minnettarım, çok teşekkür ederim."

Avukatlar, cübbeleriyle katıldı

İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar, dün korteje cübbeleriyle katıldı. Eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan, yürüyüşle ilgili olarak hukukçulara yönelik çağrısında "Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve barolar başta olmak üzere, hukuk konusunda duyarlı kim varsa bu eyleme katılmalı" demişti.

Avukat Turgut Kazan, 'adalet yürüyüşü'nde: Tüm hukukçular bu çığlığa katılmalı

Korteje, "Bir CHP milletvekili, makam odasındaki Atatürk portresini indirdi" iddiası nedeniyle mart ayında partiden ihraç edilen Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da katıldı. Nazlıaka, yürüyüş boyunca Kılıçdaroğlu'na eşlik etti.