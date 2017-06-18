Avukat Turgut Kazan, 'adalet yürüyüşü'nde: Tüm hukukçular bu çığlığa katılmalı

Eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"ne katıldı. Kazan, "Türkiye çok ciddi bir adil yargılanma sorunu yaşadığı için, o çığlığa katılmayı görev sayarım" dedi. "Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve barolar başta olmak üzere, hukuk konusunda duyarlı kim varsa bu eyleme katılması gerektiğini" ifade eden Kazan, "Türkiye’nin kaliteli ve bağımsız bir yargılanma hakkına ihtiyacı var. Bunun için mücadele vermek gerekir, onun için buradayım" diye konuştu.

'Adalet Yürüyüşü' 4'üncü gününde;

katılım neredeyse iki kat arttı

İstanbul Barosu Başkanlığı'na seçildiği dönem Refah Partisi İl Başkanı olan Tayyip Erdoğan'ın kendisini kutladığını paylaşan Kazan, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Niye kutladı? Onu da bilmeniz gerekir. Çünkü ben bir hukukçu olarak, Refah Partisi’nin de doğrudan ilgilenebileceği adil yargılanma konusunda o dönem de aynı duyarlılık içerisindeydim, bunu savunuyordum. Ama şimdi herhalde 'Bizim nasılsa adil yargılanma diye bir hakka ihtiyacımız yok, başkalarına da bu hakkı tanımıyoruz' noktasına ulaşmışlar."

T24'e konuşan Turgut Kazan'ın açıklamaları şöyle:

"Ben bir hukukçuyum ve hukukçu olarak da doğrudan siyasal eylemlerde her zaman mesafeli durmuşumdur. Bu eylem de her ne kadar doğrudan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılmış bir eylem olsa da benim ilgi alanıma giren bir talep içerdiği için ve Türkiye çok ciddi bir adil yargılanma sorunu yaşadığı için, o çığlığa katılmayı görev sayarım. Onun altını çizmek istiyorum.

"Gerçekten Türkiye çok ciddi bir adil yargılanma sorunu yaşıyor. Bugün Türkiye’de adil yargılanma hakkının işlediğini söyleyebilecek bir tek dürüst, düzgün bir insan çıkmaz. Düzgün, namuslu bir hukukçu çıkmaz.

"O da tabii en çok bir hukukçu olarak bizleri ilgilendirir. O nedenle katıldım. Bu bir çağrıdır diye düşünüyorum. Hukuk konusunda duyarlı kim varsa, hangi hukukçu varsa; Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve barolar başta olmak üzere bu çığlığa katılmaları gerekir diye düşünüyorum.

"Erdoğan'ın kutladığı

ilk ve tek baro başkanı benim"

"Çok az bilinen bir şeyi de sizinle paylaşmak isterim. Sayın Erdoğan'ın baro başkanı seçildikten sonra kutladığı ilk ve tek başkan benim. Bunu kamuoyu bilmez. O zaman kendileri Refah Partisi İl Başkanı idi. Niye kutladı? Onu da bilmeniz gerekir. Çünkü ben bir hukukçu olarak, Refah Partisi’nin de doğrudan ilgilenebileceği adil yargılanma konusunda o dönem de aynı duyarlılık içerisindeydim, bunu savunuyordum.

"Ama şimdi herhalde “Bizim nasılsa adil yargılanma diye bir hakka ihtiyacımız yok, başkalarına da bu hakkı tanımıyoruz” noktasına ulaşmışlar. Gerçekten çok ciddi bir “korkusuz yaşama hakkı”na ilişkin sorun yaratıyor bu yargı sorunu. Bu nedenle toplumsal bir talebe dönüştürülmesi gerekir. Türkiye’nin kaliteli ve bağımsız bir yargılanma hakkına ihtiyacı var. Bunun için mücadele vermek gerekir, onun için oradayım."

MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Berberoğlu, mahkeme salonunda tutuklanmıştı. Söz konusu karara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, ertesi gün (14 Haziran 2017) "adalet yürüyüşü"nü başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise yürüyüş ile ilgili olarak "Yargı yarın sizi de davet eder" ifadesini kullanmıştı.