'Adalet Yürüyüşü' 4'üncü gününde; katılım neredeyse iki kat arttı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan Adalet Yürüyüşü, bugün dördüncü gününe girdi. Günlerdir aşırı sıcak ve güneş altında devam eden yürüyüş, yeni güne yağmurlu havayla başladı.

Pazar günü olması dolayısıyla başta Karadeniz bölgesi olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen CHP örgütlerinin katılım gösterdiği yürüyüştekilerin sayısı, neredeyse iki kat arttı.

Yürüyüş, saat 17.00 sularında Şeker Bölge Trafik'e ulaşınca son buldu. Gün boyu toplam 18 kilometre yol kat edildi.

"Gelsin, bir gece karavanda kalsın; ben toprakta yatacağım"

Yürüyüşe başlamadan önce bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yargı yarın sizi davet eder" ifadesini değerlendirerek, "Bizi tahrik etmek istiyorlar. Tahriklere kapılmayacağız. Yargı ile bizi tehdit etmek istiyorlar" dedi. Kılıçdaroğlu, "Dün 20 Temmuz darbecisi açıklamalar yapmış. Yürüyor muşuz, akşam karavanda kalıyor muşuz. Benim karavanda altın klozet yok. Arzu ediyorsa gelsin, 1 gece kendisi karavanda kalsın ben toprakta yatacağım" diye devam etti.

İşte dakika dakika yaşananlar

17.00 - Yürüyüş, Şeker Bölge Trafik'te son buldu.

13:00 - Eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan da 'Adalet Yürüyüşü'ne katıldı.

12:10 - Yürüyüşe öğle molası verildi.

12:00 - İlk üç gün kısıtlı katılım gösteren CHP'nin Gençlik Örgütleri, yürüyüşe dahil olmalarının ardından kortejin önüne geçerek kitleye enerji kattı. "Mitralyöz" marşını söyleyen gençlik örgütleri, "İsyan, devrim, adalet" sloganları attı.

11:59 - Yağmurun artmasıyla birlikte yürüyüştekilere yağmurluk dağıtıldı.

11:00 - CHP Gençlik Örgütleri'nin ilk günlerde yaş ortalaması yüksek olan yürüyüşe katılımının arttığı gözlemlendi.

10:45 - Yürüyüş sırasında 79 yaşında olduğu belirtilen Hasan Tatlı bayrak astığı esnada refüjün üstüne düşerek yaralandı. Kalbi duran ve üç kez canlandırılan Tatlı'nın özel donanımlı bir ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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10:15 - Dördüncü günün birinci etap molasının gerçekleştirileceği yere ulaşıldı. Yağmur altında önceki günlere göre daha rahat bir yürüyüş gerçekleştiren kitleden alana varılmasının ardından "Daha yeni başlamıştık" sesleri yükseldi.

10:05 - Jandarma'dan Adalet Yürüyüşçülerine: Sayın konuklarımız



Dün akşamki mola öncesinde polis sorumluluk bölgesinden çıkan kitle, yürüyüşe Jandarma eşliğinde devam ediyor. CHP otobüsü ve Jandarma, kaza yaşanmaması yürüyüş kolunun yolun sağ tarafından ilerlemesi için azami çaba gösterirken, resmi araçtan şu anons yapıldı:

"Sayın konuklarımız, kendi emniyetiniz ve kazaya sebebiyet vermemek için lütfen yolun sağından ilerleyiniz."

09:55 - Yol kenarında Türk bayrağı açan bir kitlenin yanına giden Kılıçdaroğlu, sonrasında kortejin arasına dönerken kayarak düştü.

09:43 - Kitle, jandarma eşliğinde Kurtboğazı Baraj Gölü'nün yanından ilerledi.

09:30 - Adalet Yürüyüşü, 4. gününe yağmurlu havayla başladı.

09:00 - Kılıçdaroğlu, yürüyüş öncesi açıklamalarda bulundu. "Adalet isteyen kim varsa kucağımızı onlara, gönlümüzü onlara açtık. Hep birlikte adalet için yürüyelim" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

"Dün 20 Temmuz darbecisi açıklamalar yapmış. Yürüyor muşuz, akşam karavanda kalıyor muşuz. Benim karavanda altın klozet yok. Arzu ediyorsa gelsin, 1 gece kendisi karavanda kalsın ben toprakta yatacağım. Bizi tahrik etmek istiyorlar. Tahriklere kapılmayacağız. Yargı ile bizi tehdit etmek istiyorlar. Efendim, hakim çağırırmış, savcı çağırırmış. Biz darbecilerin ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Darbeciler tarihin kara sayfasında yerini almıştır, mücadele edenler de tarihin ak sayfalarında yer almıştır."

"Bu kadar eleştiriyorlar, "bizim ülkemizde adalet var kardeşim, niye yürüyorsunuz" diyemiyorlar. Bu sözlerin kaynağı acizlik ve zavallılık. Ben yine bu 20 Temmuz darbecisine bir soru sormuştum daha önceleri. Benim her sözüme anında cevap veriyor ama buna hiç cevap vermiyor. "Namus ve şeref kavramı sizin için neyi hatırlatıyor" demiştim ama bu soruma yanıt vermiş değil. Her firavunun bir Musa'sı vardır. Bunu sakın unutmasın."

Ne olmuştu?

MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Berberoğlu, 14 Haziran'da mahkeme salonunda tutuklandı. Kılıçdaroğlu, aynı gün söz konusu tutuklama kararına tepki gösterdi; "Herkes için adalet" diyerek ertesi gün (15 Haziran 2017) Ankara Güvenpark'ta "adalet yürüyüşü"ne başladı.

Çok sayıda vatandaşın destek verdiği yürüyüşe katılan siyasiler arasında AKP kurucularından Fatma Bostan İnsal, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen, HAS Parti kurucularından Prof. Cihangir İslam, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ve MYK üyesi Levent Tüzel de yer aldı.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da dün (17 Haziran 2017) "Birlikte yürümek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Ankara'dan İstanbul'a doğru gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu dün, 16 kilometre yol kat etti. Yürüyüşün 28 gün sürmesi bekleniyor.

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Kavurmacı'nın tutuklanmasına tepki

Yürüyüşün üçüncü gününde Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklanıp daha sonra "sağlık sorunları" gerekçesiyle tahliye edilen damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın yeniden tutuklanmasına da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman eleştirdik, zaman zaman yargının bu tip tutumlarının toplumu ayrıştırdığını ifade ettik. Kesim mahkumiyet kararı çıkmadığı sürece insanların tutuklanmalarını doğru bulmuyorum” dedi.

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"Yargı sizi de davet ederse şaşırmayın"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise dün yürüyüşe ilişkin olarak ilk kez açıklama yaptı. "Yollar yürümekle aşınmaz. Bu yolla hukuk elde edeceklerini zannediyorlarsa bu da mümkün değil" diyen Erdoğan, sözlerinin devamında "Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez. Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın" ifadesini kullandı.