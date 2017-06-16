Hasan Cemal: Hem gazeteci olarak izlemek, hem de desteklemek için Adalet Yürüyüşü'ndeyim

CHP’nin, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a doğru başlattığı Adalet Yürüyüşü ikinci gününde. İkinci gün yola Batıkent Hipodrom’dan başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP korteji, öğle saatlerinde Yenimahalle ve Kahramankazan arasında bulunan Sarayönü mevkiinde mola verdi. Yürüyüşün ikinci günü, akşam saat 19.00 sularında tamamlandı. Konaklama yerine gelen kortej, alkışlarla karşılandı.

Alanda bulunanların deyişiyle "yürüyüşe herkesten daha kararlı bir şekilde devam eden ve molalar dışında herhangi bir şekilde duraklamayan Kılıçdaroğlu" dinlenmek için karavanına çekilirken; kortejin geri kalanı da alanda oluşturan dinlenme alanlarında günün ikinci yarısı için güç topluyor.

Yürüyüşle ilgili konuşan CHP yöneticilerinin hemen hepsi yürüyüşün sadece Berberoğlu için yapılmadığına dikkat çekerek; gazetecilerin, seçilmiş milletvekillerinin ve belediye başkanlarının cezaevinde bulunduğunu hatırlattı ve "Herkes için adalet amacıyla yürüyoruz" dedi. "Bıçak kemiğe dayandı" yorumunda bulunan CHP milletvekilleri arasında, "Aslında geç kaldık" ifadeleriyle özeleştiride bulunanlar da oldu.

Çankaya Belediyesi, yürüyüşe katılanlara sandviç, meyve suyu, çay ve kahve servisinde bulunurken; yürüyüşe katılan milletvekillerinin Meclis'teki sekreterlerinin evde yaparak gönderdiği poğaça börek de mola veren Adalet Yürüşü katılımcıları tarafından mutlulukla karşılandı.

Sabah saatlerinde AKP’nin kurucularından Fatma Bostan Ünsal ile eşi eski Mazlumder Başkanı ve AKP Adıyaman Milletvekili olan Faruk Ünsal ile 2 Mayıs 1999’da TBMM’deki yemin törenine başörtüyle gelmesinin ardından Meclis’ten çıkarılan ve vatandaşlığı Bakanlar Kurulu kararıyla düşürülen Merve Kavakçı’nın eşi, 15 Temmuz sonrası KHK’yla üniversiteden ihraç edilen Prof. Cihangir İslam’ın katıldığı yürüyüşe T24 yazarı Hasan Cemal de katıldı.

"Hem yürüyüşü gazeteci olarak takip etmek hem de destek vermek için" alanda bulunduğunu belirten Cemal, "Adalet için yapılan bir yürüyüşe katılmayı borç bilirim. Bu, tarihi bir olaydır. İlerleyen günlerde Türkiye demokrasi tarihinde bir dönüm noktası olacaktır" diye konuştu.

Polisin geniş önlem aldığı, ambulansların hazır beklediği ve yoldan geçen araçların da korna çalarak destek verdiği yürüyüş, molanın ardından Kahramankazan’a doğru devam etti.

"Yolun açık olsun"

Kılıçdaroğlu'nun, yürüyüşün ikinci gününün ikinci yarısına başlamasıyla birlikte yol kenarındaki vatandaşlar alkışlarla, araçlar ise kornalarla desteğe başladı. Yol kenarında Kılıçdaroğlu'na çiçek vermek için bekleyen çocuklar bulunduğu görülürken, birçok kişi de CHP liderine "Yolun açık olsun" diye seslendi.

Güzergâhta bulunan bir fabrikanın çalışanları da iş yerlerinin önüne çıkarak yürüyüş kortejindekilere su dağıttı.

Yol kenarındaki bir depodan yürüyüş kitlesine doğru Rabia işareti yapan birkaç kişi oldu. Yol kenarında durarak kitleye destek verenlerin de üzerini arayan polis, kişileri bölgeden uzaklaştırdı.

Kitlenin, havanın kararmasıyla birlikte ilçe merkezine gelmeden konaklama için durması planlanıyor.