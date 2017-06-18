'Adalet Yürüyüşü'nde bir kişi fenalaştı; hayati tehlikesi var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" sırasında 79 yaşında olduğu belirtilen Hasan Tatlı, kalp krizi geçirdi. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tatlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, 65 yaşındaki Hasan Tatlı’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“18 Haziran 2017 (Bugün) saat 10.05’de Cumhuriyet Halk Partisi yürüyüşüne katılan 65 yaşında bir vatandaşımız fenalaşmış ve kalbi durmuştur. Yürüyüşe eşlik eden tam donanımlı 112 Ambulans ekibimiz, vatandaşımıza anında acil ilk yardım müdahalesini yapmıştır. Olay yerinde yapılan müdahale sonucu vatandaşımızın kalbi tekrar çalıştırılmıştır. Daha sonra ekibimiz, hastamızı yakın olması sebebiyle Kazan Devlet Hastanesi Acil Servisine nakletmiştir. Burada da müdahaleye devam edilen hastamızın durumunun uygun olmasıyla birlikte bir üst merkez olan Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmiştir. Hastamızın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır.”