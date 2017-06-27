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Kılıçdaroğlu: 12 maddelik genelge hazırladık

"Şu veya bu nedenle bizi protesto edenlere bir saldırı, bir şiddet, bir ağır söz kullanmayın"

27 Haziran 2017 13:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasından tutuklanmasından sonra başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 13'üncü gününde provakasyonlara karşı 12 maddelik bir genelge hazırladıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu "Şu veya bu nedenle bizi protesto edenlere bir saldırı, bir şiddet, bir ağır söz kullanmayın. Ne söylerlerse söylesinler, sadece onları alkışlayın' dedik." değerlendirmesinde bulundu.

Konakladığı Kaynaşlı ilçesindeki Bolu Dağı Varan Tesisleri'nde gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 13'üncü gününe geldiğini söyledi.

"Bugün Köroğlu'nun diyarını terk ediyoruz. Köroğlu'na selamlar. Köroğlu gibi olanlara selamlar." diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: 

"Onlar için yürüyoruz. Adalet için yürüyoruz. Birlikte yürüyoruz. Hiç kimse rahatsız olmasın. Provokasyonlara karşı dün akşam 12 maddelik bir genelge hazırladık, katılan herkese vereceğiz. 'Sakın şu veya bu nedenle bizi protesto edenlere bir saldırı, bir şiddet, bir ağır söz kullanmayın. Ne söylerlerse söylesinler, sadece onları alkışlayın.' dedik. Dolayısıyla bu da bizim demokratik tavrımızı gösteriyor, adalete olan inancımızı gösteriyor, adalete ne kadar değer verdiğimizi gösteriyor ve insanlara ne kadar değer verdiğimizi gösteriyor."

Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından yürüyüşüne başladı.

 

Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan'ın da aileleri yürüyüşte

 

Yürüyüşün bugünkü bölümüne Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz ve Ethem Sarısülük'ün aileleri de katılıyor. Kortej, "adalet" sloganları atarak yürüyüşüne devam ediyor.

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Kemal KılıçdaroğluCHP Genel Başkanı12 maddelik genelge

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