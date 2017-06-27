CHP'den yürüyüşle ilgili 12 maddelik genelge: Tek slogan atılacak, alkollü içki yasak

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezası alması ve tutuklanmasından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 13'üncü gününde provokasyonlara karşı 12 maddelik bir genelge yayımlandı.

Partinin hazırladığı genelgede yürüyüşe tek slogan kriteri getirilirken "Bu yürüyüşün sloganı 'Hak, Hukuk, Adalet'tir" dendi. Ayrıca yürüyüş ve konaklama yerlerinde alkollü içki içilmesinin de "yasaklandığı" belirtildi.

Kılıçdaroğlu genelgeyle ilgili olarak "Şu veya bu nedenle bizi protesto edenlere bir saldırı, bir şiddet, bir ağır söz kullanmayın. Ne söylerlerse söylesinler, sadece onları alkışlayın' dedik" açıklamasında bulundu.

Genelge şöyle: