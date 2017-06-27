Berkin Elvan ile Ali İsmail Korkmaz'ın aileleri de 'Adalet Yürüyüşü'nde: Biraz geç kalındı...

Gezi Parkı eylemleri sırasında öldürülen Berkin Elvan ve Ali İsmail Korkmaz’ın aileleri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne katıldı.

Polis ve esnaf tarafından dövülerek 19 yaşında öldürülen Ali İsmail Korkmaz babası Şahap Korkmaz, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklanmasından sonra başlatılan Adalet Yürüyüşü hakkında "Genel Başkanımız bu Adalet Yürüyüşü’nü başlattı, ancak biraz gecikmiş oldu… Daha önce başlatmış olsa, isterdik ki bu kadar gencimiz, insanımız ölmesin" dedi.

Polisin attığı gaz fişeğiyle yaralanan ve 269 günlük mücadelenin ardından 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan da adaletin geciktiğini savunarak "Geçmişte eğer adalet sağlanmış olsaydı, bugün benim çocuğum hayatta olacaktı. Ceylanlar, Uğurlar öldürülmeseydi, onların hakları, adaletleri sağlanmış olsaydı; bugün Berkinler, Ali İsmailler ve diğer Gezi çocuklarının hepsi yaşayacaktı, Cizre’deki, Sur’daki çocukların hepsi yaşayacaktı" diye konuştu.

T24'e konuşan Şahap Korkmaz, Emel Korkmaz ve Sami Elvan'ın açıklamaları şöyle:

Sami Elvan: Adalet isteği çok normal, doğal bir talep. Hak, hukuk, adalet talebi önemli. Zaten adalet olsa gerisi kolay olur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tek başına çıkıp herhangi bir siyasi bayrağı öne çıkarmadan bireysel olarak Türkiye halkları ve herkes için adalet istiyorsa bugün, -işin aslına bakarsanız kendisinin adalete ihtiyacı yok ama o bizleri düşünerek yola çıkıp bugün burada bizler için yürüyorsa herkesin düşünmesi gerekiyor.

Şahap Korkmaz: Bizler, çocuklarımızı kaybettikten sonra baştan beri adaleti arıyoruz. Genel Başkanımız bu Adalet Yürüyüşü’nü başlattı, ancak biraz gecikmiş oldu… Daha önce başlatmış olsa, isterdik ki bu kadar gencimiz, insanımız ölmesin. Şimdi yine de genel başkanımızın yanındayız, aynı görüşe, aynı isteklere sahibiz ve adalet için elimizden geleni yapacağız. İnşallah sağlanır bizim isteklerimiz.

- Neler olursa adalet sağlanmış olur? Bu yürüyüş nasıl amacına ulaşmış olur?

Sami Elvan: Benim açımdan sadece bugüne yönelik değil, geçmişe dönük de adaletin sağlanması gerekiyor. Geçmişte eğer adalet sağlanmış olsaydı, bugün benim çocuğum hayatta olacaktı. Ceylanlar, Uğurlar öldürülmeseydi, onların hakları, adaletleri sağlanmış olsaydı; bugün Berkinler, Ali İsmailler ve diğer Gezi çocuklarının hepsi yaşayacaktı, Cizre’deki, Sur’daki çocukların hepsi yaşayacaktı. Geçmişten gelen bu adaletsizlik bugün daha aşırı ve baskılı şekilde devam ediyor. Adalet çok önemli. Bugün bizlere lazım olan adalet, yarın kendi kurdukları özel mahkemelerde onlara da lazım olacak. Eğer ki o insanlar, adaleti talep ettiğimiz insanlar siyasi kimliklerini geride bırakıp insanlıklarını öne koysaydı, bugün bunların hiçbirisi olmazdı. Adalet sadece bir birey için değil, insanlık için lazım.

Şahap Korkmaz: Adalet, inanın en doğal hakkı. Bugünkü yönetim adaletten, birlikten, beraberlikten korkuyorlar. Kendilerine rakip olan kim çıktıysa onu yok etmeye çalışıyorlar. Yalanla, zorbalıkla diktatörlüklerine devam etmek istiyorlar. Yaptıkları hiçbir şeyin hakla hukukla alakası yok.

"Bugün iki tane insan hukuksuzluğa karşı bedenlerini ortaya koymuş"

Sami Elvan: Bugün ülkemizde iki tane insan var; haksızlığa, hukuksuzluğa karşı bedenlerini ortaya koymuşlar: Nuriye ve Semih. Çocuklarımızın geleceğini şekillendiren kişiler bunlar. Bu hocalarımız, saatini dakikasını bıraksınlar, bir an önce işlerine iade edilsin ve bunlar da hayata döndürülsün diyorum.

Şahap Korkmaz: Ali İsmail vurulunca 38 gün hastanede kaldık. Nuriye hastanenin olduğu üniversitede görev yapıyordu, 38 gün yanımızda kaldı. Adalet istiyoruz. Nuriye için Eskişehir’e de Ankara’ya da gittik, Antakya’da açlık grevi de gerçekleştirdik. Ne olursa olsun böyle insanların yanında duracağız, gereken yere gideceğiz; yeter ki adalet olsun.

Emel Korkmaz: Adaletin sağlanması için şu an buradayız. Adalet bir gün herkese lazım olacak. Adalet bana lazım olmaz demesin hiç kimse, adaletin sağlanması için buradayız ve biz çocuklarımızın katledildiği günden beri, 4 yıldır adaletin peşinden koşuyoruz. Adaletin sağlanması, gerçek katillerin cezalandırılması için hep mücadele ettik, mücadeleye de devam edeceğiz.

Ali İsmail Korkmaz davasında polise 7 ay 15 gün, fırıncıya 6 yıl 8 ay hapis cezası

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Ali İsmail Korkmaz'ın Gezi Parkı eylemleri sırasında polis ve sivilerce dövülerek öldürülmesine dair davada Yargıtay'ın bozma kararının ardından daha önce beraat eden polis memuru H.E.'ye 7 ay 15 gün, fırıncı E.H.'ye ise 6 yıl 8 ay hapis cezası vermişti.

Berkin Elvan davası 3 yıl sonra başladı

2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri sırasında öldürülen Berkin Elvan'ın davası üç yılı aşkın süreden sonra 5 Nisan'da görülmeye başlandı. Davada, TÜBİTAK'tan sonra TRT'nin de Berkin Elvan'ın vurulma anına ait görüntüleri yeterli personel olmadığı gerekçesiyle inceleme talebini reddettiği ortaya çıkmıştı.