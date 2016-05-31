ABD: Askerlerimizin YPG arması takmaları izin alınmadan yapılmış kişisel bir hareketti, düzeltildi

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi John Bass, Şanlıurfa katıldığı Güneydoğulu İş Kadınları Zirvesi'nde PKK'ya silah bırakma çağrısında bulundu. Bass, Suriye’de IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka’ya düzenlenen operasyonda ABD askerlerinin YPG arması takmasına ilişkin "YPG’yle alakalı olan bazı armaların üniformalarına takarak giyen ve onlara danışmanlık veren bazı askerlerimiz son günlerde çok konuşuldu. Bunlar izin alınmadan Pentagon’unun sözcüsünün de belirttiği gibi bu bir kişisel harekettir. Bunlar izin alınmadan yapılmış hareketlerdir ve düzeltilmişlerdir” yorumunu yaptı.

John Bass, Şanlıurfa'da Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi'ne katıldı. Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Kaya, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Akkaya, ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht ve çok sayıda kadın girişimci katıldığı toplantıda kürsüye çıkan ABD'nin Türkiye Büyükelçisi John Bass, salonda bulunan konuklarına İngilizce, Türkçe ve Kürtçe 'Günaydın' diyerek teşekkür etti. Bass, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan çatışmalı ortama rağmen bölge kadınlarının üretkenliğinin devam ettiğini söyledi. John Bass, ABD olarak bölge kadınlarına her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını kaydederek, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şanlıurfa’da bulunmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade eden Bass, bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle turizm şehir olan kentin ziyaretçi azlığından yakındı.



Güneydoğu’daki çatışma ortamının çok uzun süredir devam ettiğini ifade eden John Bass, PKK'ya silah bırakma çağrısı yaparak tarafların sorunları müzakere yolu ile çözmesi gerektiğini belirterek, "Bu bölgedeki bu şiddetin durması gerekiyor. Bunun ilk önemli adımı ise PKK’nın şiddeti son verip silahlarını bırakmaları gerekiyor. Gelecekte herkesin huzur ve barışın içerisinde bir ortam yaratmak için barış müzakerelerinin oluşturmak için PKK’ya silahlarını bırakmaları için çağrı yapmaya devam ediyoruz" dedi.



“IŞİD’i Türkiye sınırında kovmaya çalışıyoruz”



Bir gazetecinin Suriye’nin kuzeyinde ilerleyen PYD’yle birlikte ABD’li askerlerin IŞİD karşı yürüttükleri operasyonunlar ilişkin sorusuna cevap veren ABD’li Büyükelçi John Bass şunları söyledi:



"Türkiye’de birkaç kişi üzerinden sürülen düşünceleri düzeltmeme burada fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. İlk olarak IŞİD bize karşı ortaya koyduğu sorun karşısında ABD çok endişelidir. Dolayısıyla tüm koalisyon ortaklarımızla birlikte buna Türkiye’de dahil olmak üzere IŞİD’i Türkiye sınırından kovmak için, onları küçültmek için, sahip olduğu alanı toprağı azaltmak için uğraşıyoruz. ABD birçok grubu IŞİD’e karşı destekliyor. En önemli desteklediğimiz grup ‘Suriye Arap Koalisyonu’ adı altında savaşan Suriyeli Araplardır. Onlara IŞİD’e karşı olan savaşlarında özel ekipmanlar, sağlıyoruz."



“Bir politika seçimini yansıtmıyor”





IŞİD’in başkenti olarak adlandırılan Rakka’ya yönelik operasyonlar sırasında YPG saflarında bulunan bazı ABD’li askerlerin üniformalarına YPG armasını takmasıyla ilişkin de konuşan Bass, şunları söyledi:

"YPG’yle alakalı olan bazı armaların üniformalarına takarak giyen ve onlara danışmanlık veren bazı askerlerimiz son günlerde çok konuşuldu. Bunlar izin alınmadan Pentagon’unun sözcüsünün de belirttiği gibi bu bir kişisel harekettir. Bunlar izin alınmadan yapılmış hareketlerdir ve düzeltilmişlerdir. IŞİD’e karşı yürütülen savaşta bu bir politika seçimini yansıtmamaktadır. ABD’nin bir politika seçimi değildir. Dolayısıyla Türk Hükümetti ve ordusuyla bizler çok yakın çalışıyoruz. Onlarla planlar yaparak, hem Kilis’e hem de etrafındaki alanlarda hem de Türkiye içerisindeki bazı topluluklara zarar veren bu IŞİD’i nasıl Türk sınırından uzaklaştırabiliriz, atabiliriz diye bu tür ortak operasyonları yürütüyoruz."