Çavuşoğlu: ABD askerinin YPG arması kullanması kabul edilemez; bu ikiyüzlülüktür!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rakka operasyonuna katılan ABD Özel Kuvvet askerlerine fotoğrafta YPG armasının gözükmesine ilişkin "Müttefikimiz olan bir ülkenin YPG arması kullanması kabul edilemez, tepkimizi gösterdik" dedi. Çavuşoğlu, armanın kullanılmasının kabul edilemez olduğunu söylerken "Bu çifte standarttır, iki yüzlülüktür" dedi.

Çavuşoğlu, "ABD'ye tavsiyemiz Suriye’nin diğer bölgelerine gidince DAEŞ, Nusra, El-Kaide, Afrika’ya gidince de Boko Haram arması taksınlar" ifadelerini kullandı.

ABD: Güvenlik gereği



Suriye'nin kuzeyinde önemli bölümünü Kürt YPG güçlerinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin Rakka'nın kuzeyinde IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonlar sırasında çekilen bir fotoğrafta ABD askerlerinin üzerinde YPG arması olan kamuflajlar giydiğinin görülmesi üzerine ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan açıklama gelmişti.

Pentagon Sözcüsü Peter Cook, düzenlediği basın toplantısında, ABD güçlerinin Suriye Demokratik Güçleri'ne danışmanlık için bölgede bulunduğunu ve sıcak çatışmalara girmediğini ifade ederek YPG armaları için "Özel harekat birlikleri belli bölgelerde operasyonlara katılırken kendi güvenliklerini sağlamak adına yerel silahlı güçlerin arasına karışabilir" demişti.