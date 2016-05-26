65. Hükümet'in ilk MGK toplantısında Avrupa'ya YPG/PYD mesajı çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu sona erdi. MGK sonrası yapılan açıklamada, YPG ve PYD'nin Avrupa'nın bazı yerlerinde açtığı temsilciliklerin, dostluk ve müttefiklikle bağdaşmadığına vurgu yapıldı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen mayıs ayı olağan toplantısı, saat 14.30'da başladı. Yaklaşık 5 saat süren MGK toplantısı sona erdi.



Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtildi.

'Paralel devlet yapılanmasına yönelik tedbirler görüşüldü'

MGK sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Terör ve teröristlerle mücadelede gelen aşama, milli güvenliği tehdit eden ve bir terör örgütü olan paralel devlet yapılanmasına karşı alınan tedbirler görüşüldü" ifadelerine yer verildi.



Avrupa'da kurulan PYD ve YPG temsilcilikleri konusunun masaya yatırıldığı MGK sonrası açıklamada, "Bölücü terör örgütünün Suriye kolu olan YPG ve PYD'nin; Prag, Stockholm, Berlin ve Paris'te temsilcilik açmasına izin verilmesi ülkemizi kana bulayan terör örgütüne imkan ve cesaret tanımaktadır. Bu tutum dostluk ve müttefiklikle bağdaşmaz" ifadeleri yer aldı.



'Uçuşa yasak bölge uygulaması gerekliliği ortaya kondu'

Açıklamada, "IŞİD terör örgütüyle mücadele ile bu örgütün ülkemize yönelik saldırıları değerlendirilmiş, terörden arındırılmış güvenli bölge ile uçuşa yasak bölge uygulamasının gerekliliği bir kez daha ortaya konmuştur."

"Terör örgütü vatandaşlarımızın temsicisi olamaz"

Bölgede yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtilerek, "Devletin hukuk sınırları içinde, kararlılık ve hassasiyetle yürüttüğü operasyonlar neticesinde, halkın desteğini alamayan ve teslim olmaktan başka çaresi bulunmayan terör örgütünün ve siyasi uzantılarının bölgede yaşayan vatandaşlarımızın temsilcisi olmayacağı vurgulanmıştır" açıklamasında bulunuldu.

65. Hükümet'in ilk MGK'sı

Toplantı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65. Hükümet'in ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olma özelliği taşıyor.

Yıldırım'ın başbakan sıfatıyla ilk kez yer alacağı kurul toplantısına, Başbakan yardımcıları ile Adalet, İçişleri, Milli Savunma ve Dışişleri Bakanları da katıldı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Başbakan yardımcıları Nurettin Canikli ve Veysi Kaynak'ın da ilk MGK toplantısı.