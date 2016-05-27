ABD'den YPG armalı kamuflaj açıklaması: Güvenlik gereği

Suriye'nin kuzeyinde önemli bölümünü Kürt YPG güçlerinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin Rakka'nın kuzeyinde IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonlar sırasında çekilen bir fotoğrafta ABD askerlerinin üzerinde YPG arması olan kamuflajlar giydiğinin görülmesi üzerine ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan açıklama geldi.

Pentagon Sözcüsü Peter Cook, düzenlediği basın toplantısında, ABD güçlerinin Suriye Demokratik Güçleri'ne danışmanlık için bölgede bulunduğunu ve sıcak çatışmalara girmediğini ifade ederek YPG armaları için "Özel harekat birlikleri belli bölgelerde operasyonlara katılırken kendi güvenliklerini sağlamak adına yerel silahlı güçlerin arasına karışabilir" dedi.

Pentagon sözcüsü fotoğraflardaki askerlerin ABD askeri olduğunu doğrulasa da fotoğrafların nerede ve ne zaman çekildiğine ilişkin bilgi vermedi.

Türkiye Suriye'deki Kürt YPG güçlerini 'PKK'nın uzantısı olan bir terör örgütü' olarak tanımlıyor.

ABD ise her ne kadar PKK'yı 'terör örgütü' olarak sınıflandırsa da YPG'yi Suriye'de desteklenebilecek nitelikteki muhalif gruplardan birisi olarak görüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner ise düzenlediği basın toplantısında ABD'nin danışmanlık yaptığı Suriye Demokratik Güçleri'nin yapısına ve yürüttüğü operasyonlara dair bilgiler verdi.

Toner düzenlediği basın toplantısında Rakka'nın kuzeyinde IŞİD'e karşı ilerleyen Suriye Demokratik Güçleri için "Yüzde 60'ı Kürt, yüzde 40'ı Arap" dedi.

Toner, oluşturulan ittifak içerisindeki dengenin iyi kurulması gerektiğini, IŞİD'in elinden alınan bölgelerdeki nüfusun etnik ve mezhepsel eğilimlerinin gözönünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.