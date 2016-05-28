ABD: PKK ile YPG arasında bir bağ yok diyemeyiz ama...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, PKK ve YPG'ye ilişkin "Bazı bağların olduğunu göz ardı edemeyiz, kategorik olarak hiçbir bağ yok diyemeyiz fakat YPG, PKK’dan farklı bir oluşumdur" dedi.

Toner, günlük basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

YPG'nin, coğrafi olarak farklı bir bölgede bulunduğunu dile getiren Toner, "Daha önce söylediğimiz gibi, Suriye’nin kuzeyinde etkili bir şekilde IŞİD’e karşı savaşıyorlar” diye konuştu.

Türkiye’nin konuya ilişkin kaygılarını anladıklarını belirten Toner, şunları kaydetti:

“IŞİD ve Suriye’nin kuzeyindeki kaygılarının yanı sıra, Türkiye ile bu konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Sınır güvenliğinin sağlanması ve Türkiye ile ilişkilerimizi güçlendireceğini düşündüğümüz diğer konular hakkında birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Fakat Türkiye, IŞİD’e karşı oluşturulan koalisyonların bir parçasıdır. Etkili bir üye olmaya devam etmektedir ve Türkiye’nin desteğinde memnuniyet duyoruz.”

Toplantıda ayrıca, Toner’e, ABD askerlerinin terör örgütü YPG’nin armasını takmalarına ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun söylediği, "O zaman onlara tavsiyemiz Suriye’nin diğer bölgelerine gittikleri zaman IŞİD’in, El-Nusra’nın, El-Kaide’nin armasını taksınlar" şeklindeki sözleri hatırlatıldı.

Bunun üzerine Toner, ABD’nin YPG’yi terör örgütü PKK ile eşit tutmadığını belirterek, “YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde IŞİD’e karşı etkili bir güç olduğunu düşünüyoruz ve operasyonel destek ve tavsiye şeklinde destek vermeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Toner şöyle devam etti:

“Türkiye YPG hakkındaki düşüncelerini açık bir şekilde söyledi. Biz de aynı şekilde söyledik, Türkiye’nin kaygılarını anlamakla birlikte, üstün başarı göstererek Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDF) bir parçası olarak YPG ile çalışmaya devam edeceğiz.”